百年歷史建築台中市役所 整修完成重新對外營運

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市百年歷史建築台中市役所歷經2年重新招商及室內裝修，今天正式重新對外營運，台中市副市長黃國榮在開幕式中指出，將有區域活化的加乘效果，對於復興舊城區充滿期待。

台中市役所歷經2年重新招商、室內裝修與設備更新，今天正式重新對外營運，並舉行開幕式，黃國榮、台中市文化局長陳佳君及台中市議員陳雅惠、黃守達、江肇國等人出席。

台中市役所創建於明治44年（西元1911年），文化局在會中說明，這是台中首見鐵筋混凝土建築，也是舊城區指標建物，更是日治時期全台最華麗的市役所。最初作為「台中廳公共埤圳聯合會事務所」，後曾作為台中市行政官署、台中市政資料館、新聞室、交通局辦公室等空間使用。

黃國榮在營運團隊好役思公司總經理歐陽穎華帶領介紹下，仔細巡看內部狀況後表示，台中市役所是所有歷史古蹟中最漂亮的建物，民國初年與日治時期作為辦公廳舍，民國91年登錄為歷史建築，當作市府文化局的文化展場，後委外古典玫瑰園營運5年多。

黃國榮強調，近年市役所重新整修，現委由好役思公司經營，隨文化保存觀念提升，建築利用方式也越來越進步，1樓是藝文空間，不定期舉辦藝文活動；2樓是義大利餐廳，由米其林級主廚料理，歡迎大家來台中市役所參觀體驗。

黃守達認為，台中市役所重新開幕，對舊城區文化觀光非常有意義。舊城區的台中州廳、大屯郡役所都在整修中，刑務所官舍群也即將再利用，對於中西區的文化觀光發展來說，市役所重新開幕不只是「報馬仔」，更是「領頭羊」，絕對有前導、引領的效果。（編輯：郭諭儒）1120210

台中市百年歷史建築台中市役所歷經2年重新招商及室內裝修，10日重新對外營運，台中市副市長黃國榮（右）出席開幕式後巡視內部整修狀況。中央社記者郝雪卿攝 112年2月10日