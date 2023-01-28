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鹿港杉行街武澤宮珍藏紙神像 女將軍巾幗不讓鬚眉

2023/1/28 09:58（1/28 11:19 更新）
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彰化鹿港杉行街武澤宮珍藏百年歷史紙塑神像，紙塑的女將軍率領孤魂野鬼組成的陰兵，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年1月28日
彰化鹿港杉行街武澤宮珍藏百年歷史紙塑神像，紙塑的女將軍率領孤魂野鬼組成的陰兵，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年1月28日
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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化鹿港杉行街武澤宮除供奉許府三王爺以及安南宮吳府千歲外，廟內還珍藏百年歷史紙塑神像，紙塑的轎班、天兵天將小巧精細，另一尊女將軍神像也展現巾幗不讓鬚眉的氣勢。

鹿港鎮內寺廟眾多，素有「三步一小廟，五步一大廟」之稱，可依性質分為閤港廟、角頭廟及私廟3大類，閤港廟就是鹿港人共同祭拜的廟宇，像是天后宮、龍山寺等；角頭廟則以社區或村里為主；私廟則是給同姓或家族自行祭拜。

屬角頭廟的杉行街武澤宮，供奉許府三王爺及來自安南宮的吳府千歲；廟方人員指出，杉行街因居民多經營福建杉材買賣而得名，相傳施姓先民從泉州將三王爺金身恭迎到鹿港奉祀，原由後代輪流在家中參拜，後來改成爐主輪流奉祀，直到民國70年才買下廟址土地，作家李昂的父親施溪泉發起捐款建廟，76年入火安座，許府三王爺才有固定棲身之處。

文史工作者陳仕賢接受中央社記者訪問時指出，武澤宮雖奉祀許府三王爺，但廟內紙塑神像卻來自於已被拆除的鹿港安南宮；他解釋，安南宮因拓寬馬路被拆除，但安南宮內的紙塑神像卻被遷移到武澤宮保存。

武澤宮珍藏的紙塑神像，放在正殿左側的是轎班，右側是將軍府天兵天將，不過中間統領兵將的紙塑神像卻是一名女將軍，這名女將軍是立夫人，原為安南宮吳府千歲助手，統領由孤魂野鬼組成的陰兵，隨王爺一起出巡捉鬼，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢。

而這些紙塑神像相傳有百年歷史，陳仕賢指出，有人認為先有紙塑神像，再有泥塑或木雕神像，但他認為，有時廟內客神會用紙來塑造，等過一段時間後再改成木雕或泥塑的神像，武澤宮內的紙塑神像可能是客神，卻被廟方保存至今。（編輯：陳仁華）1120128

#杉行街武澤宮
#鹿港安南宮
#陳仕賢
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