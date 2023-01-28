玉珍齋整修鹿港老屋 加深品牌與鹿港文化連結

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）鹿港玉珍齋總經理黃一彬為帶動品牌轉型，也思考自己能為鹿港做什麼，因此在鹿港買下2間老屋進行整修，舉辦糕餅DIY等活動，除發揮老屋商業價值外，也加深品牌與鹿港文化連結。

位在彰化鹿港鎮的百年糕餅老店玉珍齋，創辦人黃錦因愛好詩詞，常準備茶點招待文人雅士，其中鳳眼糕因外型精緻及細膩口感，備受讚譽，1877年黃錦以書齋為名，創立「玉珍齋」餅舖，百年來持續研發各式糕餅。

「鹿港老街的風華是什麼？」黃一彬帶領外國遊客參訪老街時，從遊客眼光看到這個問題，也開始思考在鹿港有百年歷史的玉珍齋能為老街做些什麼，黃一彬於是買下老街2間年久失修坍塌的老屋，修復後取名為「翫書房」。

這2間位在彰化鹿港鎮埔頭街的老屋，皆為清代船頭行空間，最前房作為進出貨空間，黃一彬採原始技法修復老屋，原有老磚牆保留原樣，1樓規劃地方建築互動觀察故事及玉珍齋商品展示與販售，另加建廊道及重現經典梳齒窗，讓遊客可從2樓看見鹿港老街風景。

而老屋屋頂木樑火燒痕跡也保留下來，側面則由1名旅法學生留下的畫作作為入口意象，目前2樓也作為展場開放申請，讓更多人可跟老屋有全新連結。

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黃一彬接受中央社記者電訪時說，當初買下老屋時，就不想要把老屋當成一般門市店面經營，遊客來到鹿港老街進入老屋參觀，就能發揮老屋的商業價值，老屋有商業價值，就能延緩被拆除的速度。

黃一彬指出，玉珍齋在老屋舉辦糕餅DIY等活動，就是不想讓老屋成為另一間像超商的店面，同時也讓遊客知道玉珍齋是鹿港在地的糕餅品牌，無形之中加深與鹿港文化的連結，提升品牌形象。（編輯：陳仁華）1120128