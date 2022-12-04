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客委會補助北管八音研習 成果發表盼促進發展

2022/12/4 19:49（12/4 20:46 更新）
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中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會辦理「傳統客家音樂人才培訓北管八音研習」，4日在苗栗縣客家圓樓舉辦期末成果展演。（客委會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月4日
中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會辦理「傳統客家音樂人才培訓北管八音研習」，4日在苗栗縣客家圓樓舉辦期末成果展演。（客委會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月4日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣4日電）中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會辦理傳統客家音樂人才培訓北管八音研習，今天在苗栗縣客家圓樓舉辦期末成果展演，盼促進傳統客家音樂的發展與交流。

客家委員會發新聞稿表示，客委會副主委范佐銘今天出席「傳統客家音樂人才培訓北管八音研習」期末成果展演，他表示，客家八音是客家文化中最傳統、最親民的音樂文化，客委會將會繼續支持與推動，讓客家傳統文化能夠持續傳承下去。

客委會表示，文化部將客家八音列為國家重要傳統表演藝術，是重要的無形文化資產，近3年補助中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會辦理傳統客家音樂人才培訓北管八音研習。

客委會表示，客家八音經常出現於廟會典禮和婚喪喜慶等禮俗演出，是很親民、很在地的音樂表現形式，今天成果發表會目的在於促進傳統客家音樂的發展與交流。（編輯：方沛清）1111204

#客委會
#范佐銘
#北管八音
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