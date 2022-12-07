錢南章發表「第9號交響曲」 樂音飄揚紅樓夢

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）國家文藝獎得主作曲家錢南章的第9號交響曲「紅樓夢」，將於12月台北愛樂合唱團50週年音樂會上做世界首演。錢南章表示，「紅樓夢」彷彿是人生大哉問，講述了人生起落，希望與樂迷共感。

由錢南章作曲，錢南章夫人賴美貞編詞的第9號交響曲「紅樓夢」全曲分為6個樂章，以樂團演奏「序曲」之後，第2樂章「石頭記」加入混聲合唱，第3樂章「葬花吟」以女高音陳美玲獨唱，描繪黛玉葬花，象徵人生起落，歌詞絕美。

第4樂章「大出殯」從歌手焦急唱起「沒了」開始加上混聲合唱，隱喻被公公性侵的女子秦可卿上吊身亡，公公於是幫她辦了僭越禮俗的送葬大出殯，堪稱是錢南章的「送葬進行曲」，也象徵人生的生老病死。

第5樂章「劉姥姥」則由男中音反串，透過喜感厚實的聲音，描繪大宅門內許多不為外人所知的故事，有歌有舞也有戲。最後第6樂章以「紅樓夢」故事總結，加上傳統戲曲「跳加官」結束，祈求太平盛世的到來，錢南章也希望透過跳加官的傳統節慶喜氣感，祈願疫情結束。

錢南章擅長將作品融合各類素材，表達台灣本土特色、中國傳統文化或是西方現代精神，作品不落俗套又能雅俗共賞，堪稱台灣近代創作音樂史瑰寶。錢南章也是台灣少見完整發表交響曲的作曲家，多年來因緣際會陸續接受各大交響樂團、基金會等委託創作，展現了處理交響曲的鋪排能力。

2021年年底，錢南章完成第9號交響曲「紅樓夢」，他接受媒體訪問時表示，多年來用眼過度，再加上聽力也衰退，他將不再創作，從此封筆。

錢南章表示，在貝多芬之前，合唱曲與樂團合作，樂團都是伴奏功能：但是在貝多芬第9號交響曲「合唱」之後，合唱成為交響曲的一部分，自此合唱入樂成為作曲家常用手法之一。

錢南章說，貝多芬之後的作曲家馬勒、蕭士塔高維契等，更是對於人聲在交響曲的運用有非常大的突破，這也讓錢南章在第9號交響曲的選材深思熟慮，以合唱入樂，頗有一脈相承之意。

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台北愛樂文教基金會執行長丁達明回憶，2021年基金會召開董事會，錢南章老師先說他會晚一點到，「老師人到時，手裡拿著熱騰騰的第9號交響曲總譜，那是我們首演前的一年，老師就已經依約完成，讓我們都很感動。」

「台北愛樂合唱團50週年」錢南章第9號交響曲「紅樓夢」將於26日演出，地點在台北國家音樂廳，由鄭立彬指揮NSO國家交響樂團、台北愛樂合唱團演出，女高音陳美玲與男中音李增銘挑梁演唱。（編輯：屈享平）1111207