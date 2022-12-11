「徵婚啟事」30年 陳玉慧：幽默感是擇偶要件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北11日電）作家陳玉慧代表作「徵婚啟事」，30年前在台灣及華文世界掀起熱議，她今天舉行「徵婚啟事─30年經典再現新書分享會」，談這場如夢一般的旅程。她說，幽默感是擇偶要件。

陳玉慧1989年11月在各大報刊登徵婚廣告，內容寫道：「生無悔，死無懼，不需經濟基礎，對離異無挫折感，願先友後婚，非介紹所，無誠勿試。」吸引108名男士前來面覆，甚至進一步見面、交往，陳玉慧將其中的42個案例寫成「徵婚啟事」一書，引起話題，多年來更被改編成電影、電視及舞台劇，且再版多次。

陳玉慧表示，當時台灣剛解嚴，她從國外念戲劇回到台灣，想看看台灣男人到底在想什麼，「我完全不偽善，完全不想討好任何一個人」，而這本書也意外揭開解嚴後台灣社會的某個面向，「像切片一樣，讓我們看到那時候的台灣」。

陳玉慧說，那場徵婚之後，她覺得自己並不適合婚姻，因為自己是一個非常挑剔的人，但那些前來「應徵」的男人，她並非皆無好感，其中有一、兩人後來成為朋友，一人是想當棋王的那位，「他用棋藝告訴我愛情的道理」，另一人是為父頂罪入獄的人，「他在獄中讀過很多人的信，知道很多祕密」。

「徵婚啟事」收錄陳玉慧與42名男子交往及互動的歷程，這些人從從國中畢業到博士學位都有，職業包括報社記者、小學教師、香港僑生，還有黑道人物。這些對話內容展現當代男女對於婚姻、家庭、愛情、兩性等面向問題，觀念與想法各有不同。

30年經典再現版則另增添陳玉慧與馬家輝、梁文道、楊照、耿一偉、胡川安、楊士範、張瑋軒等7名作家、劇場人的對談。

陳玉慧在書序中表示，「徵婚啟事」30年後，她對婚姻生活的看法並未改變，她仍想過婚姻生活，喜歡兩人共享，毫無保留的信任，「假設不是那樣的婚姻生活，婚姻對我便可有可無」。（編輯：管中維）1111211