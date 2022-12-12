吳興國赴法演出「蛻變」 陽光劇團舞台登場

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）應法國傳統演員研究協會（ARTA）及陽光劇團邀請，當代傳奇劇場藝術總監吳興國赴法展開文化交流，10日以經典作「蛻變」登上法國陽光劇團舞台，現場幾乎座無虛席。

當代傳奇劇場今天發布新聞稿表示，吳興國自11月24日啟程赴法至今，已應陽光劇場邀約完成為期兩週的大師戲劇工作坊教學。陽光劇團創辦人亞里安．莫虛金（Ariane Mnouchkine）表示，感謝吳興國帶給西方亞洲劇埸的文化視角。

莫虛金表示，「蛻變」無疑是非常令人感動的作品，「成功地融合了東西方文化，豐富了劇場藝術層次，同時具備了神秘之美。」吳興國表示，這次應邀出演的檔期正好是陽光劇團公演期間，劇團特別空出舞台時間讓他演出，真的很禮遇。

「蛻變」2013年於英國愛丁堡藝術節首演，至今「蛻變」在台已經封箱，這次沒有布景與道具，一人分飾多角的吳興國展現了60分鐘的精彩片段，但他的藝術能量已讓人忘卻舞台上是否有華美的布景跟熱鬧的文武場，演完掌聲不斷。

當代傳奇劇場至今已經收到來自韓國國立劇場的邀約，希望復排台韓合作的全新「霸王別姬」舞台劇；也收到來自荷蘭的邀約，希望邀請「蛻變」2024年赴布拉格、雅典、阿姆斯特丹等地巡演，國際文化交流之門大開。

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吳興國表示，2023年當代傳奇劇場將推出年度旗艦製作「女神．西王母」，故事從少女時期與「山海經」中傳說的西王母、「爾雅」當中描述的西王母國開始，帶觀眾回到那個地球的上古時代，看看「半人半虎」的西王母究竟是如何找到自己、勇敢面對命運，成為人人景仰的女神西王母。

2023當代傳奇劇場「女神．西王母」將於2023年3月4日及5日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院，高雄場將於2023年5月20日及21日演出，地點在衛武營國家藝術文化中心歌劇院。（編輯：張雅淨）1111212