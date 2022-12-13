高美館志工換新衫 呼應新型態美術館當代形象

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市立美術館今天舉辦美術館志工換新衫發表會，由設計師蔣妙雨操刀，透過線條、幾何圖樣打造兼具實用性與設計性的時尚制服，並採高級訂製服概念呈現服裝質感。

高美館長李玉玲表示，高美館近年逐步改造優化美術館內外空間場域，以更簡約、俐落的當代感，呈現新型態美術館開放性、使用者友善與可近用性的面向。

李玉玲說，美術館志工們是高美館珍貴的社會資源，代表美術館形象，衣服如同表達自我的媒介，因此規劃志工制服全新設計，在國際扶輪3510地區的支持與挹注下，終於順利推出呼應新型態美術館概念的志工制服。

設計師蔣妙雨說，設計發想自城市珍貴的自然資源和人文風土發展，並呼應美術館自身生態藝術園區，以優雅而簡約線條、色彩與剪裁，轉換為全新制服的設計元素與風格，呈現出美術館志工群各年齡層的活力氣質。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，此次新版高美館志工制服歷時近2年完成，館方預先整合志工意見及勤務需求後提供設計師參考，經3次打樣、試穿，再進行版型調整後定案。

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文化局說明，制服以通用設計概念打造兩版不同款式，女版背心有寬大圓形下擺，採用新穎布料，在低調的深色中優雅隱約顯現圓點的光澤，男版設計則是長版開襟背心，修飾身形之外亦展現剛毅挺拔的形象。

文化局表示，高美館攜手民間企業、時裝設計師與志工團隊，共同打造美術館美好嶄新形象，連結第一線志工熱誠服務精神，盼市民到高美館時，就能感受到不同於以往的藝術氣息。（編輯：陳仁華）1111213