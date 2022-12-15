黃心健的輪迴宇宙 新媒體結合表藝創共感饗宴

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「X人稱—黃心健的元宇宙劇場」在高雄市立美術館展出，當代表演藝術家張逸軍以新媒體藝術家黃心健的虛擬實境（VR）作品「輪迴」為發想，攜手中華藝術學校學生舞者演出「黃心健的輪迴宇宙」。（高美館提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）新媒體藝術家黃心健在台首次大型回顧展「X人稱－黃心健的元宇宙劇場」現正於高美館展出，高美館再邀當代表演藝術家張逸軍以黃心健虛擬實境（VR）作品「輪迴」作發想，進行演出。

高雄市立美術館今天新聞稿指出，以優美流暢的舞蹈結合燈光、投影技術呈現的「黃心健的輪迴宇宙」，將由張逸軍攜手中華藝術學校學生舞者演出。

高美館館長李玉玲表示，黃心健「輪迴」一作入圍了第78屆威尼斯影展，並獲美國德州西南偏南（SXSW）影展評審團獎、坎城XR影展的最佳故事大獎及奧地利林茲電子藝術節榮譽獎等國際獎項肯定。「黃心健的輪迴宇宙」結合新媒體藝術與表演藝術，更讓觀眾成為表演的一部分，將帶來顛覆既有形式的共感饗宴。

高美館說明，黃心健作品「輪迴」帶領觀眾進入橫亙千萬年的科幻旅途，如佛家思想中的六道輪迴，觀眾在體驗作品的旅途中，將轉世成不同的人與生物，用新的身體重新感受、體驗宇宙，試圖尋求自身性靈最終的超脫，進而理解「他者」觀點，產生更深刻的同理心，並反思自身存在狀態。

為彰顯作品深刻意涵，張逸軍在編排中使用「輪迴」原作中反覆出現的雙手，和諸多扭曲、變異的眾生相，拉近觀眾與虛實間關係。且演出無固定舞台方向、以追蹤燈與數位投影取代舞台燈光，表演者可能隨時會從觀眾身邊出現，或引導觀眾互動，觀眾可能發現自己出現在投影中，成為被他人觀看的對象。

高美館表示，「黃心健的輪迴宇宙」將於12月17日晚間演出2場，分別於晚間6時、晚間7時15分開放免費入場；場內無設置座椅，民眾可穿著便於站立或坐臥的淺色服裝前往，並可自行攜帶抱枕參加。（編輯：張雅淨）1111215

新媒體藝術家黃心健在台首次大型回顧展「X人稱－黃心健的元宇宙劇場」在高雄市立美術館展出，吸引不少民眾前往體驗。（高美館提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月15日