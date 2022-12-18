義大利插畫家竹北展出 促進台義文化交流

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插畫特展「卓越義大利：新生代兒童插畫家」來台展出，即日起在新竹遠東百貨竹北店展出，義大利藝術家朱米傑（左2）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）（右2）、台灣藝術家朱耀紅（右）及策展人林玉華（左）18日出席開幕活動。中央社記者郭宣彣攝 111年12月18日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）「卓越義大利：新生代兒童插畫家」展覽即日起在竹北展出，義大利經濟貿易文化推廣辦事處今天表示，盼展出讓民眾一探義大利藝術家大膽用色及具想像力畫作，並促進文化交流。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）向中央社記者表示，這次展覽內容中，有來自義大利的插畫家作品，而義大利每年在波隆那兒童書展中會舉辦插畫比賽，台灣插畫家憑著創造力，贏得無數獎項。這次，義大利插畫家畫作在台灣展出，也是促進台義交流很好的方式。

紀大為說，在義大利的藝術創作中，很大的特色是，藝術家喜歡用顏色鮮明、對比性強的方式呈現，這次展覽中，民眾都可以感受到。

策展人林玉華向記者表示，展覽中有台義夫妻藝術家共同創作，為義大利的朱米傑Stefano Misesti與妻子朱耀紅，朱米傑以義大利視野，觀看台灣的異國文化。

朱米傑說，他把幻想元素融入創作作品中，像是美人魚、變種生物等，以及，未來世界的機器人等，他的創作元素多元，極有童趣感。

朱耀紅則表示，她在2007年移居義大利後，將記憶中的台灣，以畫作呈現在地特色，比如101大樓、九份、玉山等地，都融入畫作之中，也讓民眾更了解台灣特色。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處在臉書表示，展覽於遠東百貨竹北店8樓展出，即日起至明年1月5日止。主要展出義大利年經插畫家作品，藝術內容原創、風格獨特，讓文字與插畫交相輝映。（編輯：方沛清）1111218