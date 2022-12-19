「胡桃鉗組曲」長笛版 吹笛人室內樂團耶誕獻藝

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）由音樂家樊曼儂創立的吹笛人室內樂團將在平安夜舉行「平安夜．長笛樂」音樂會，以長笛家族演出柴可夫斯基膾炙人口的「胡桃鉗組曲」，為樂迷帶來喜樂歡欣的耶誕氣息。

吹笛人室內樂團團長張翠琳今天在記者會上表示，吹笛人室內樂團2023年將慶祝成立25年，「四分之一個世紀我們都在一起學習、演奏與進步，也因為吹笛人室內樂團，把學習長笛的音樂家們齊聚一堂，繼續在音樂這條路上持續前行」。

張翠琳表示，這次檔期排到平安夜，終於有機會可以演奏一些與耶誕節主題相關的音樂，重點之一就是柴可夫斯基的「胡桃鉗組曲」。張翠琳說，這次編曲是改編給長笛室內樂團演出，編制從短笛、低音長笛、中音長笛、高音長笛到倍低音長笛都用上，非常特別。

創辦人之一、也是樂團總監的樊曼儂表示，這次的組合像張翠琳、黃貞瑛、馬曉珮是長笛界的第3代，第4代像胡志瑋、楊慧君；第5代就是潘竫詒、林于斐、楊智越，這次老幹新枝，齊聚一堂演出，很不容易。

音樂會其他曲目還包括三浦真理「似銀笛的回憶」、保羅麥卡尼「單葉」改編給長笛四重奏演出以及李哲藝長笛家族四重奏「隨想曲第一號」等；壓軸的詼諧逗趣的「打字機交響曲」除了長笛演奏之外，也會加上復古打字機的幽默聲響，與樂迷們同樂。

「平安夜．長笛樂」2022吹笛人室內樂團音樂會將於12月24日演出，地點在台北國家演奏廳。（編輯：管中維）1111219