跨部會協商活化閒置空間 紙風車汐止倉庫成範例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜新北20日電）紙風車劇團位於新北市八里的倉庫2020年遭受祝融之災後，沒有時間悲傷，幾經協調跨部會協商，國防部出租新北市汐止區舊第三彈藥庫營區，紙風車汐止倉庫也成活化閒置空間範例。

位於汐止區的舊第三彈藥庫營區閒置期間，小路崎嶇，四周雜草叢生，建築年久失修，且平日汐止多雨，倉庫頂樓積成小水塘，雨水滲透到各樓層，情況慘不忍睹。但因為交通位置便利，高速公路下來開車5分鐘即達，這也成為紙風車劇團倉儲空間首選。

紙風車與國防部承租進駐之後，一路花錢整治排水、重挖水溝，屋舍則加上鐵皮屋頂，管線重拉，24小時保全加上保險，終於有了家的感覺。現在不只可以有效管理布景道具，同時還可拉出製作線直接在這裡製作布景與道具，還有空間可採排；卡車可直接開進工廠卸裝貨，也為永續劇場盡一份力。

紙風車選址在汐止，過程中受到文化部以及民進黨立委沈發惠、趙天麟與賴品妤等協助。沈發惠表示，希望能以紙風車作為火車頭，讓這裡成為藝術文化倉儲的基地，帶動汐止未來藝文活動。

沈發惠表示，2006年汐止彈藥庫爆炸事件後，營區閒置至今，現在的汐止已經人口密集，紙風車要找倉庫，這裡有現成硬體，整理就可以用，「希望這個閒置16年的空間成為汐止藝文生活的起點，用藝文跟在地居民互動。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴品妤表示，在紙風車身上看到毅力、韌性與傳承，「紙風車不是自己有倉儲空間就好，也幫助了遇到倉儲困難的表演藝術團隊。」她說，未來希望紙風車汐止倉庫不僅提供空間，也能以藝文回饋在地民眾。

趙天麟指出，跨部會溝通最困難就是各自「本位」起來，都很嚇人，他只出了一點點力量，「這個空間是集結政府、民意代表、表演藝術團隊共同完成的試辦計畫，希望這個經驗未來可以複製到高雄及南部其他地區。」（編輯：張雅淨）1111220