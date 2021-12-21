火災後紙風車劇團道具重製 唐吉訶德陪過耶誕

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紙風車劇團原創作品「紙風車幻想曲」，透過「巫頂」角色串起5個故事，在「動物運動大賽」中，由小朋友高舉雙手當跑道，藉小朋友力量讓可愛動物氣球跑向終點，全場瘋狂傳遞，是紙風車演出中互動最熱烈的經典橋段之一。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）挺過疫情與劇團倉庫大火，紙風車劇團恢復邀演行程不斷，舞台布景道具陸續重製完成，包括年初重製的「紙風車幻想曲」受邀台中演出，讓充滿勇氣的唐吉訶德陪大家過耶誕。

紙風車劇團團長任建誠今天接受中央社專訪時表示，紙風車劇團經歷倉庫大火之後，目前包括「紙風車幻想曲」等道具都已重製完成，其他如「順風耳的新香爐」、「諸葛四郎」等都還在重新設計中，「今年目標是要完成『台灣幻想曲』各縣市在地故事的服裝道具。」

任建誠表示，經歷磨難就會成長，「我們每個人就好比『紙風車幻想曲』中英勇的唐吉訶德，擊打著風車巨人，也勇敢迎戰了巨龍怪獸。」

「紙風車幻想曲」是紙風車劇團原創，透過「巫頂」角色串起「唐吉訶德的冒險故事」、「起床號」、「動物運動大賽」、「八歲一個人去旅行」及「神奇黑光棒」等5個故事，從生活中取材，將藝術的多元性、創意性，透過戲劇演出來呈現，滿足孩子天馬行空的想像。

任建誠表示，像「起床號」就是將「賴床」發揮最大的創意，以精簡道具演出最爆笑的橋段，配合多媒體影像，讓全場在哈哈大笑中，培養孩子自主的良好生活習慣。「神奇黑光棒」則是用水電工程包冷氣的泡棉管當道具主角搭配黑光，讓傳統表演與現代創意共舞。

台中市長盧秀燕表示，耶誕節歲末之時，文化局邀請紙風車劇團來台中演出「紙風車幻想曲」，除了有紙風車一直陪伴大家以外，也希望傳遞主角唐吉訶德勇敢面對困難和重重挑戰的精神。

任建誠表示，「身為一個英勇的騎士，本來就應該要幫助別人。相信自己，堅持到底。」這是「唐吉訶德的冒險故事」演出中主角唐吉訶德的經典台詞，「希望透過紙風車的演出告訴孩子們，面對挑戰，不要害怕，就會走出自己的路。」

紙風車劇團「紙風車幻想曲」將於12月25日晚上7時演出，地點在台中市大雅區大雅國小。（編輯：張雅淨）1101221