從高一生獄中家書出發 舞鶴新作回望白色恐怖歷史

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國家人權博物館駐館小說家舞鶴（圖）從白色恐怖政治受難者高一生的獄中家書出發，創作長篇小說「後世給高一生的五十六封信」，預計2023年出版。（國家人權博物館提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）從原住民族白色恐怖政治受難者高一生的獄中家書出發，國家人權博物館駐館小說家舞鶴長篇小說「後世給高一生的五十六封信」大綱已經完成，並朝完稿前進。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，舞鶴長篇小說「後世給高一生的五十六封信」以高一生的受難史為主軸，兼及1950年代阿里山部落人事物的變化；人權館表示，期待舞鶴這本駐館創作能順利完成，預計2023年出版。

舞鶴表示，他的寫作策略紀實與虛構並行，就像白俄羅斯記者亞歷塞維奇獲得2015年諾貝爾文學獎，以及俄國作家索忍尼辛的小說「古拉格群島」，但受到疫情影響，無法進行大量訪談，因此回歸小說虛構寫作的傳統，並期許未來能持續補足訪談資料。

1951年出生於嘉義的小說家舞鶴，創作致力於關懷本土歷史文化，他說在成長過程中常聽到長輩談論二二八事件及1950年代白色恐怖案件，也曾聽聞鄒族菁英高一生、湯守仁受難的故事。千禧年舞鶴出版書寫「霧社事件」的長篇小說「餘生」後，嘗試創作高一生及白色恐怖主題的作品。

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2020年人權館出版「高一生獄中家書」，收錄高英傑代表高一生家族所捐贈在1952年至1954年間，高一生被關押在軍法處看守所達1年7個多月的家書，讓社會大眾見證台灣人權發展的重要歷史，這也成為舞鶴創作的重要材料之一。

人權館表示，希望藉由藝術家進駐人權館的創作計畫，讓民眾透過以白色恐怖歷史為核心的文學創作，理解政治受難者的心境，也進一步思考威權統治時期的歷史與人權等課題，發揮博物館促進社會多元溝通及深化人權教育推廣。（編輯：陳仁華）1111220