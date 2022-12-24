指揮水藍攜小提琴家曾宇謙 強強聯手共奏樂音

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）國際級指揮水藍攜手小提琴家曾宇謙，今天在台北國家音樂廳演出德弗札克「小提琴協奏曲」，獲得滿堂喝采。曾宇謙突然從後台探頭望向觀眾席的可愛畫面，也讓全場樂迷滿心歡喜。

今天傍晚「曾宇謙與指揮大師水藍」音樂會後，水藍接受媒體訪問時表示，第一次跟曾宇謙合作，感受到其演奏實力，「我們的天線頻道相近，音樂上工作很順利」。曾宇謙則說，3年前他在國台交服替代役還和水藍合照過，「今天能跟老師合作，可以說夢想成真」。

曾宇謙今天演出德弗札克「小提琴協奏曲」，水藍認為德弗札克這首作品色彩豐富，從第一樂章到第三樂章，中間沒有停歇，就像音詩一般，「我觀察曾宇謙很適合演奏德弗札克，他也跟捷克愛樂合作過這首曲子，這次演出好比像是正宗四川的四川菜」。

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水藍表示，現在他住在丹麥，妻子跟孩子居住在中國，明年他會在上海和北京有音樂會，之後再回歐洲與美國舉行音樂會，「我現在生活重心想放在孩子身上，會多花時間陪家人」。曾宇謙則表示，明年美國、維也納與澳門有演出邀約，他要把時間花在打拚國際樂壇，展開新年新希望。

「曾宇謙與指揮大師水藍」新年音樂會將於12月31日下午3時在高雄衛武營音樂廳，2023年1月1日晚上7時30分在台中國家歌劇院演出，樂團為國立台灣交響樂團。（編輯：張芷瑄）1111224