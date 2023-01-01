咒術迴戰展華山登場 收錄圖稿、動畫導演訪談

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（中央社記者王寶兒台北1日電）日本漫畫家芥見下下自2018年連載「咒術迴戰」，漫畫破6500萬本單行本銷售，並於2020年動畫化，躍為人氣作。「咒術迴戰展」於華山文創登場，透過百件設定圖稿還原動畫世界。

「咒術迴戰展」由日本版權方與羚邦集團官方授權，以動畫第一季「咒胎戴天」、「幼魚與逆罰」、「京都姊妹校交流會」、「起首雷同」4大篇章為主。展覽內容包含角色動作線稿描繪、眾多主要角色人物設定、場景美術設定等。

展區也收錄多名動畫製作團隊採訪內容，例如韓國導演朴性厚在其中分享自己對故事設定的理解，並提及動畫製作至今，3名主角虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇成長路上描繪的設定重點。

朴性厚認為，虎杖是「正確的死」，伏黑是「幫助不平等的人」，釘崎是「我就是為我而存在」，「到如今站在這裡，全都是以虎杖為中心出發的3人共同成長故事。」

此外，展覽也展出虎杖、五條悟及兩面宿儺等人氣角色等身模型，並打造不同展區還原動畫場景，包含首集開場的「虎杖執行死刑房間」、有咒骸娃娃相伴的「咒力修行室」，以及搞笑熱血的「咒術甲子園」，讓粉絲可以近距離合影。

「咒術迴戰展」即日起於台北華山1914文創園區（東2A、東2B館）展出至4月5日。（編輯：張雅淨）1120101