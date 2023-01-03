律師陳玲玉書寫祖孫情、為愛找問題 版稅捐紙風車

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知名律師陳玲玉（左）將自己和孫子Kilo（中）相處7年的生活點滴寫成「如果愛是答案，問題是什麼？」一書，3日將全書版稅加碼至新台幣100萬元，捐贈給紙風車文教基金會。右為陳玲玉夫婿洪三雄。（格林文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 112年1月3日

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）知名律師陳玲玉將自己和孫子Kilo相處7年的生活點滴寫成「如果愛是答案，問題是什麼？」一書，受到廣大迴響，陳玲玉今天回答了這道題目：「問題就是：你的陪伴有多久？付出有多少？而愛就是陪伴與付出。」

陳玲玉今天將全書版稅加碼至新台幣100萬元，捐贈給紙風車文教基金會，並在台北101觀景台舉行捐贈儀式，包括教育心理博士吳靜吉、紙風車董事長小野、導演吳念真、格林文化發行人郝廣才，以及陳玲玉夫婿洪三雄與Kilo一家人均出席這場盛會，現場由紙風車劇團演出Kilo版「雞城故事」，敘說祖孫3人與「紙風車」的情緣，現場笑聲不斷。

陳玲玉致詞時特別感謝陪著Kilo長大的紙風車劇團，2007年她有幸遇見紙風車創辦人李永豐及導演吳念真，知道他們努力到台灣各地免費演戲給小朋友看，紙風車的宗旨是「孩子有笑容，台灣才有希望」，從此玉婆（陳玲玉自稱）和三爺（洪三雄）就成為「追風之族」，Kilo也成為紙風車劇團的忠實粉絲。

陳玲玉說，如果有人問她「紙風車為什麼吸引妳？」她會說紙風車演出的不只是藝文，展現的不只是美學，「它演出的是愛」，紙風車的演出有親子之愛、鄉土之愛，還在劇中教孩子用手語表達對父母及阿公阿嬤的愛，「借著紙風車，我們教導Kilo珍惜被愛、也要懂得愛人，唯有關心別人、幫助別人，自己才有存在的價值」。

「如果愛是答案，問題是什麼？」一書充滿陳玲玉及洪三雄對孫子滿滿的愛，以及Kilo的童言童語和妙趣反應。

Kilo如今已是身高超過170公分的青少年，昨天剛過14歲生日，他致詞時表示，「玉婆」寫這本書讓他想起以前的快樂時光，他永遠記得「玉婆」和「三爺」第一次帶他去看紙風車劇團演出的經驗，表演一結束，他馬上問「玉婆」可不可以再看一次，因為實在太精彩，每天聽著劇中的音樂跟著跳舞，還要阿公阿嬤跟他一起跳，「每次都把他們搞得很累」。

Kilo表示，他長大才知道紙風車劇團是免費演給小朋友和大人看，而且到台灣各地去表演，這讓他非常驚訝，覺得紙風車不只是好看而已，而且在做非常有意義的事，希望紙風車可以繼續表演，把愛和快樂傳遞給台灣所有的人。（編輯：張雅淨）1120103