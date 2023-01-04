巨大蹺蹺板與高牆 5月現身北美館廣場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市立美術館自2014年推出X-site計畫，以戶外廣場為基地徵選空間提案，今年計畫首獎作品「途中」（Find your way out）預計將在戶外廣場立起2道8公尺高牆，並於夾縫打造寬約1公尺可供穿越的走道。（台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北4日電）北美館自2014年推出X-site計畫，以戶外廣場為基地，徵選空間提案。今年由「途中」團隊以「途中」獲得首獎，預計5月於北美館戶外豎立2道8公尺高牆，並設立大型蹺蹺板通道。

台北市立美術館今天發布新聞稿表示，提出第10屆X-site計畫首獎作品「途中」（Find your way out）的團隊，由聲音藝術家王仲堃、法國藝術團體hellobastworkshop、空間設計劉佳豪以及裝置設計郭仲輔所組成。

團隊預計在北美館的戶外廣場，豎立起2道8公尺高牆，並於夾縫打造寬約1公尺可供穿越的走道。中間的構造則是大型蹺蹺板通道，配合頭尾兩側的阻尼器減緩震動，觀眾腳下的地板會隨著重心轉移平緩落下或抬升；蹺蹺板的地板內裝載5000顆鋼珠，也將隨裝置的傾斜而流瀉出聲浪。

「途中」團隊透過北美館表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，雖促進虛擬世界的發展，卻也因而減少真實感官的感受，以及人與人之間的有機連結。期盼在有侷限性的空間下，讓人回歸視覺、聽覺、觸覺等身體感知，改變觀眾與場域的關係。

X-site計畫評審團認為，「途中」作品打破原本在空曠的廣場場域中，人身體的距離無法被界定的狀態。透過創造2座高聳巨牆與相挾而成的通道，呈現對COVID-19疫情未知與不確定性的態度與回應。

第10屆X-site計畫首獎作品「途中」預計5月20日於北美館戶外廣場展出至7月30日。（編輯：張雅淨）1120104