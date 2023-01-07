久病不放棄 鋼琴家劉孟捷上空中英語教室談堅持

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旅美知名鋼琴家劉孟捷（左）接受空中英語教室雜誌專訪，並與創辦人彭蒙惠（右）一人彈奏鋼琴、一人吹奏小喇叭，用音樂相見歡。（空中英語教室提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）旅美知名鋼琴家劉孟捷年少成名，但在鋼琴事業巔峰之際罹患罕見疾病，至今病痛纏身仍不放棄。他接受「空中英語教室」訪問，並與創辦人彭蒙惠用音樂相見歡，鼓勵讀者堅持夢想，勇敢前行。

劉孟捷在臉書上分享表示，他從小就是「空中英語教室」的讀者，很榮幸登上「空中英語教室」雜誌2023年一月號封面。劉孟捷說，小學就對學英語非常有興趣，當時陪伴他的就是「空中英語教室」教育集團的「大家說英語」，他說到了美國之後，也常會在「空中英語教室」讀到一些沒看過的字彙，持續學習。

「空中英語教室」發布新聞資料表示，劉孟捷受訪時也首次與「空中英語教室」創辦人彭蒙惠碰面，他演奏鋼琴，彭蒙惠演奏小喇叭，兩人用音樂相見歡。

劉孟捷與彭蒙惠兩人除了分享音樂之外，也分享生病史，彭蒙惠說自己膝蓋不好，但即使有病痛，仍不放棄音樂，因為音樂能轉移身體病痛感，抒發壓力，兩人都異口同聲表示，即使身體再痛也不放棄音樂。

劉孟捷1971年出生於高雄，從小琴藝過人，隨陳秋盛習樂。14歲獲得亞太少年鋼琴大賽冠軍，隨即負笈寇蒂斯音樂學院，23歲還沒畢業，劉孟捷就受邀代替鋼琴大師安德烈．瓦茲到費城音樂廳演出，一戰成名。一畢業就在寇蒂斯音樂院任職，並展開演奏生涯。

就在演奏事業逐漸登上顛峰之際，劉孟捷突罹罕見疾病，侵蝕他全身的肌肉、皮膚、關節和心臟等組織，住院一年多期間，歷經癱瘓等狀況終於存活。他以鋼琴復健，加上嚴酷的物理治療，奇蹟恢復健康，以獨奏家姿態重返舞台。

劉孟捷說，在這段生病的旅程中，「我感受到身而為人的充實和生命力。回首過往，我感謝所有一切，無論是快樂或悲傷，都對我這一生產生巨大影響，也賦予了意義。」

劉孟捷表示，很開心能有機會認識彭蒙惠老師，「看一個96歲的老奶奶非常享受地吹喇叭，實在令人非常敬佩，也希望我自己要能活那麼老時，還能可以彈琴就好了！」（編輯：屈享平）1120107