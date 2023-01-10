台北愛樂少年樂團音樂會 一次聽完全國大賽指定曲

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台北愛樂少年樂團年度音樂會將挑戰全國學生音樂比賽各級決賽指定曲片段，展現團員演奏功力。（台北愛樂文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）全國學生音樂比賽一直是台灣各級學校音樂教育試金石，決賽指定曲也成兵家必練，台北愛樂少年樂團年度音樂會將一口氣挑戰全國學生音樂比賽各級決賽指定曲片段，展現團員演奏功力。

台北愛樂文教基金會今天發布新聞稿表示，台北愛樂少年樂團為激發團員們演奏技術提升，在指揮劉柏宏與游家輔的帶領下，這次年度音樂會將挑戰演繹111學年度全國音樂比賽，包含國小、國中、高中各組別所有決賽指定曲共10首作品。

10首作品分別是羅西尼「布魯斯基諾先生」序曲、葛利格「皮爾金」組曲第一號「清晨」、海頓G大調第100號交響曲「軍隊」的「第三樂章」小步舞曲、海頓「D大調第86號交響曲」的「第四樂章」、比才第二號「阿萊城姑娘」組曲中的「法蘭多爾舞曲」。

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其他還有舒伯特「阿方索與埃斯蕾拉」序曲、莫札特「降E大調第39號交響曲」的「第四樂章」快板、貝多芬「C大調第一號交響曲」的「第三樂章」小步舞曲、德弗札克「d 小調第七號交響曲」的「第三樂章」詼諧曲以及柴可夫斯基「義大利隨想曲」。

台北愛樂少年樂團定期音樂會「決賽111」將於1月12日在中山堂中正廳登場。2月底台北愛樂少年樂團將舉辦春季團員甄選，招考雙簧管、低音管、小號、長號和低音號，歡迎11至16歲有樂器演奏及樂團合奏經驗的青少年樂手參加。（編輯：張芷瑄）1120110