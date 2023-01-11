「阿甯咕」親子音樂劇加演 陪孩子勇敢長大

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA～」去年首演4場創下完售佳績，獲文化、教育界名人好評推薦，阿甯咕劇團團長蘇麗媚宣布今年4月加演，盼家長帶孩子進劇場，陪他們勇敢長大。

夢田影像今天發布新聞稿分享，由夢田影像成立的阿甯咕劇團，第一號作品「阿甯咕又闖禍了YA～」與台灣音樂劇團刺點創作工坊攜手打造，特別以「闖禍」為題，藉由孩子的闖禍來培養他們的創造力與收拾力。

全劇描述準備開心迎接生日的阿甯咕搞怪地修改了爸爸原本要準備交稿的故事，被截稿時間壓得喘不過氣的爸爸，一怒之下脾氣大爆炸，沒想到父子意外進入故事內容裡，阿甯咕要成為勇者與爸爸一起冒險，打敗故事傳說中邪惡的大飛龍。在闖禍之後的冒險故事中，練習勇敢收拾的能力。

因應粉絲期待，阿甯咕劇團將於4月15日至4月16日在台北市政大樓親子劇場爆笑加演，希望讓台灣的親子界偶像「阿甯咕」，陪伴每一個孩子一起長大。蘇麗媚也加碼宣布，一次購票8張以上將額外贈送「福氣禮包」作為新年禮物。

親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA～」將於1月17日中午正式於OPENTIX開始售票。（編輯：張雅淨）1120111