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法國數位想像雙年展 Taiwan Focus上陣

2023/1/12 16:06（1/12 16:21 更新）
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第3屆「CHRONIQUES：數位想像雙年展」17日起將在法國登場，台灣藝術家及機構專業人士將以Taiwan Focus名義組成交流代表團參展，並另外參加國際專業人士交流論壇，展示5件藝術作品提供觀摩體驗。圖為展示作品之一，由藝術家王福瑞與在地實驗及C-LAB共製的VR聲響作品「悸動響」。（在地實驗 ET@T提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月12日
第3屆「CHRONIQUES：數位想像雙年展」17日起將在法國登場，台灣藝術家及機構專業人士將以Taiwan Focus名義組成交流代表團參展，並另外參加國際專業人士交流論壇，展示5件藝術作品提供觀摩體驗。圖為展示作品之一，由藝術家王福瑞與在地實驗及C-LAB共製的VR聲響作品「悸動響」。（在地實驗 ET@T提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月12日
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（中央社記者王寶兒台北12日電）第3屆「CHRONIQUES：數位想像雙年展」17日起於法國登場。今年CHRONIQUES雙年展主辦單位、巴文中心、C-LAB合作，以Taiwan Focus代表台灣參展，並另外參加國際專業人士交流論壇。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）今天發布新聞稿表示，「CHRONIQUES：數位想像雙年展」為法國最重要的數位藝術盛事之一。今年以「夜晚」為主題，透過夜晚作為異托邦（heterotopia）出口的可能，聯繫人們對於夢想、想像力和渴望改變的力量，以具有顛覆性和政治維度的命題，提供看待人事物的新視角。

台灣藝術家及機構專業人士將以Taiwan Focus名義組成交流代表團參展，而在CHRONIQUES雙年展主辦單位、文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）協力下，C-LAB 負責籌畫此次CHRONIQUES國際專業人士交流論壇的台灣代表團。

C-LAB表示，今年CHRONIQUES國際專業人士交流論壇以「數位藝術國際市場」為主題，C-LAB將於論壇上介紹C-LAB台灣聲響實驗室近年的新創研發製作，尤其致力研發沉浸式影音感知作品及結合科技的跨域創作，現場也將展示5件藝術作品供觀摩體驗。

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5件藝術作品包含劇場導演廖俊逞的VR多媒體聲音劇場「色度：賈曼計畫」、「蘇文琪X一當代舞團」的VR作品「黑洞博物館+身體瀏覽器」、王福瑞與在地實驗及C-LAB共製VR聲響作品「悸動響」、陳乂透過聲音協作與VR影像裝置作品「率IIIIII II」、獲得台新藝術獎視覺藝術獎的李亦凡「不好意思…請問一下這個怎麼打開」。

C-LAB表示，台灣代表團透過此次國際專業人士論壇參與，建立歐亞科技藝術合作管道，希望促進國際科技藝術與台灣藝術家、機構及團隊之間多向連結與合作機會。（編輯：屈享平）1120112

#C-LAB
#台灣
C-LAB
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