台灣燈光藝術作品 驚豔倫敦邱園耶誕燈會

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英國知名設計藝術媒體Wallpaper於2022年12月推薦倫敦最美7個耶誕賞燈地點，大倫敦地區植物園「邱園」展出的燈光藝術作品「幻象－洞」獲點名。打造它的，是來自高雄的創作團隊「有用主張」。（有用主張提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年1月14日

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（中央社記者陳韻聿倫敦14日專電）英國知名設計藝術媒體Wallpaper去年12月刊登文章，推薦倫敦最美的7個耶誕賞燈地點，被點名的作品包括在大倫敦地區植物園「邱園」的燈光藝術裝置「幻象－洞」。打造它的，正是來自高雄的創作團隊「有用主張」。

邱園（Kew Gardens）位於大倫敦地區西南方，擁有全球規模最大、種類最豐富的植物收藏。2012年起，邱園在園區舉行耶誕新年燈會Christmas at Kew，很快成為藝術與大自然愛好者的冬季賞燈勝地。「有用主張」工作室（UxU Studio）是2022年燈會新面孔；這也是團隊首度參加徵選。

「幻象－洞」（Illusion Hole）使用LED流星燈、金屬結構、塑膠網、夾板等媒材，透過排列組合大量燈具、運用視覺錯視原理，創造好似源源不絕、流向無盡未知的閃耀瀑布和漣漪。這件作品2020年起陸續在台南月津港燈節、沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）、杜拜棕櫚群島展出，是「有用主張」具代表性的「幻象」流星燈系列作品之一。

「有用主張」2018年首度通過評選、獲邀在具國際指標意義的荷蘭「阿姆斯特丹燈節」（Amsterdam Light Festival）展出，創台灣先例，至今累計4度入選，在國際燈光藝術舞台站穩腳步。

工作室創辦人之一、曾留學英國的陳映竹近日接受中央社採訪時說，會進入燈光藝術領域完全是誤打誤撞，2013年成立工作室時，完全沒想到會有今天，似乎是命運引領著他們一路往前。

包含兩位1980年代出生的創辦人陳映竹和陳冠宏，「有用主張」有4名固定成員，團隊專業背景組成多元，橫跨建築、室內設計、工業設計、多媒體創作等，並具豐富材料開發與工程施作經驗。

不讓想像力被專業領域、作品形式和功能用途限制，在尋常中發現不尋常、在「無用」中發現「有用」，是「有用主張」的核心理念。

創立工作室以前，陳映竹和陳冠宏已有數年工作經驗，但「做自己真正想做的事」的夢想從未熄滅。兩人最後決定自己當老闆，對接案類型一律不設限。

2014年，策劃台南月津港燈節的「都市藝術工作室」邀「有用主張」參展。抱持「不妨一試」的心態，「有用主張」就這樣偶然走上發展燈光藝術的道路，後來更成為台灣各燈節的搶手團隊。也是從那時候開始，團隊開始實驗流星燈的各種創意表現可能性。

陳映竹說，燈光和科技藝術不是「有用主張」的專營項目，因此剛進入相關領域時，團隊選擇使用容易取得的現成燈具。不過，轉化現成物品並創造意料之外的效果，正是團隊的重要創作路徑。

「我們的作品常常看起來很高科技，其實手作成分很高。」陳映竹說，到國外參展，往往有專業人士好奇，「有用主張」如何為作品寫程式、確保特殊效果能精準表現，「但實際上，我們作品的動感和隨機感是電腦做不出來的」。

邱園（Kew Gardens）位於大倫敦西南方，擁有全球規模最大、種類最豐富的植物收藏，2012年起舉行耶誕新年燈會，成為倫敦冬季賞燈勝地。台灣「有用主張」工作室是2022年燈會新面孔，為團隊首度參加徵選。（有用主張提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年1月14日

以在倫敦邱園展出的「幻象－洞」為例，團隊巧妙運用電線長度差異、電流時間差及燈具的排列組合，創造燈光河流的錯覺。不僅在美學層次，技術功力讓「有用主張」的作品成為邱園內極少數在水上呈現的燈光裝置之一，因此成為一大亮點。

戶外燈光裝置的技術門檻高，包括要克服氣候變化、電源等困難，若是在水體呈現，更要能抵擋水流波動。在邱園，「有用主張」不僅得強化作品水下結構、確保焊接品質，以抵擋平靜水面下的急流，更遭遇意料之外的挑戰：野鴨。

陳映竹說：「牠們喜歡爬到作品上，看起來有親子和情侶檔，然後整個晚上就待在那裡。」團隊在利雅德也遇過類似情況；展覽結束後，作品上滿滿是鴨群排泄物。

從台灣出發，「有用主張」如今已累積不少國際參展經驗。陳映竹說，國際參與是很大的挑戰，也是可貴的學習機會。

歐洲的藝術產業競爭激烈，且商業和贊助機制相對成熟、多憑藉私部門資金運作，藝術家因此必須不斷自我精進、確保競爭力，並學習自我行銷。

陳映竹說，以燈光藝術為例，台灣一年有超過20個燈會，為數不多的相關從業藝術家因此案源頗穩定。但在任何一個歐洲國家，面對的可以是一整個區域的競爭者：跨國協作不僅是常態，而且專業分工細膩，提供各領域深入發展的條件。各領域經年累積人才、技術等資源，藝術家天馬行空的想法也相對容易實現。

相較之下，「一條龍」工作模式在台灣藝術設計產業仍不罕見。從發想、設計到施作，「有用主張」幾乎所有事都親力親為。

「有用主張」的作品可見於今天（14日）登場的台南月津港燈節，以及正在展出的台東光祭。（編輯：馮昭）1120114