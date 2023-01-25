台灣國際藝術節邀約 小提琴家特茲拉夫3月訪台

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）小提琴家特茲拉夫2018年以巴赫「無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲」獲德國唱片評鑑年度最佳唱片獎，今年3月應台灣國際藝術節之邀，將帶來多首小提琴精彩樂曲。

根據國家兩廳院的新聞資料表示，特茲拉夫（Christian Tetzlaff）對小提琴音樂的想像力豐富迷人、極具特色。特茲拉夫曾任柏林愛樂駐團藝術家及倫敦威格摩爾音樂廳駐院藝術家，有一次他在紐約卡內基音樂廳演出，第一樂章的演奏才結束，樂迷便迫不及待響以熱烈掌聲。

特茲拉夫出生音樂家庭，4個兄弟姐妹都是音樂家，父母親在合唱團認識，一生熱愛音樂。「對我（特茲拉夫）來說，學習樂器從來都不是問題，因為兩個哥哥姐姐都已經在學。

特茲拉夫曾多次錄製巴赫「無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲」，第一次錄製應是30年前，「當時的我只是憑著習慣與感覺自由演奏，但現在古典樂壇對巴赫與他的時代有了更全面、更深入了解，更可理解巴赫的音樂不只是讚美上帝，也表達人間的情緒，如喜悅、傷悲、眼淚甚至吶喊。」

特茲拉夫表示，小提琴家應該是作曲家「靈魂中的演員」，「在真正偉大作品之中，有掙扎、脆弱、溫柔甚至不安全感，所有這些你都不可能用美來表達。」特茲拉夫說，偉大的音樂中有如此多懺悔，小提琴琴音也會因為人的情緒而發生變化。

這次特茲拉夫訪台獨奏會的曲目相當動聽，以伊薩伊「G小調第一號小提琴奏鳴曲」開場，接著演出巴赫「C大調第三號小提琴無伴奏奏鳴曲」。下半場，特茲拉夫演繹先鋒派音樂代表庫塔格（Kurtag Gyorgy）的「來自標誌、遊戲和信息」，這位現代音樂作曲家，從50年前就開始創作這部非常個人化的音樂，至今仍持續增加與修改。

音樂會最後以巴爾托克的「小提琴無伴奏奏鳴曲」結尾，這部作品是由知名小提琴演奏家耶胡迪．曼紐因（Yehudi Menuhin）委託創作，也成巴爾托克晚期的最偉大作品之一。

特茲拉夫小提琴獨奏會將於3月1日舉行，地點在國家音樂廳。（編輯：屈享平）1120125