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台北國際動漫節開幕湧人潮 間諜家家酒、鏈鋸人團隊將登場

2023/1/27 12:14（1/27 13:02 更新）
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第11屆台北國際動漫節27日上午在南港展覽館開幕，湧進大量人潮搶購福袋，隨COVID-19疫情趨緩，為期5天的展會估計可突破45萬人次入場。中央社記者王寶兒攝 112年1月27日
第11屆台北國際動漫節27日上午在南港展覽館開幕，湧進大量人潮搶購福袋，隨COVID-19疫情趨緩，為期5天的展會估計可突破45萬人次入場。中央社記者王寶兒攝 112年1月27日
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（中央社記者王寶兒台北27日電）第11屆台北國際動漫節今天上午開幕，隨疫情趨緩，人氣動畫「間諜家家酒」製作團隊、「鏈鋸人」聲優等海外卡司睽違3年將登場，為期5天的展會估計可突破45萬人次入場。

開幕記者會上午由AKB48 Team TP表演揭開序幕，文化部政務次長李靜慧、民進黨籍立委賴品妤、台北市政府產業發展局長陳俊安都出席，見證動漫節疫後復甦人氣。賴品妤特別戴上貓耳髮箍，以金魚為主題的紅白色調蘿莉塔服裝，呼應年節氛圍。

賴品妤表示，自己也是ACGN迷（Animation、Comic、Game、Novel縮寫），在動漫節格外溫馨、有共感，今年展會延續去年推出商務媒合洽談中心，希望藉由活動讓台灣IP能被看見並有商務發展，ACGN不只是生活娛樂，更展現國家軟實力。

第11屆台北國際動漫節共95家廠商、520個攤位齊聚，今天上午10時開放民眾入場，儘管寒流來襲，仍有民眾今天清晨4、5點就等候在場外，開放入場後不到半小時，人潮便擠滿會場。

木棉花媒體企劃張尹慈向中央社表示，以開幕首日上午觀察，今年買氣較去年至少增加2成至3成，以木棉花推出的福袋為例，又屬有舉辦實體活動的「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「Lycoris Recoli 莉可麗絲」最受歡迎。

台北國際動漫節由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，秘書長高世椿表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，人潮有望回復於疫情前狀態，加上「SPY×FAMILY間諜家家酒」製作團隊、「鏈鋸人」聲優、VTuber團體hololive等團隊參展，備受討論，展會5天下來估計可以突破45萬人次。

第11屆台北國際動漫節即日起於台北南港展覽館1館展出至31日。（編輯：郭諭儒）1120127

#國際動漫節
#間諜家家酒
#鏈鋸人
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