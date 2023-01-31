40根竹6棵樹伺候 舞蹈空間舞團赴德演出備受禮遇

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）舞蹈空間舞團以舞作「異托邦喧嘩‧沉默不再」受邀參加2023海德堡舞蹈雙年展。由於舞作道具攜帶不易，藝術總監平珩一到劇場，已有40多根竹子與6棵樹等待與舞團確認合用度，備受禮遇。

平珩今天接受中央社記者越洋專訪時表示，受到COVID-19疫情影響，舞團3年沒有出國巡演，這次演出舞作需要許多道具，大家行李一放立刻趕到劇場，「迎接我們的是工作人員砍了40多根大小角度不一的竹子還有6棵樹，等待我們確認，真的很幸福」。

舞蹈空間舞團受邀參加2023海德堡舞蹈雙年展（Tanzbiennale Heidelberg），與法國瑪姬瑪漢等國際知名舞團同一個藝術節演出，以各自舞作詮釋雙年展主題「舞出自由」（Dance Breaking Free）。平珩也在舞蹈雙年展舉行講座，介紹台灣的習舞環境以及舞團的發展。

平珩表示，舞蹈雙年展參與的舞團非常多，「我們應該是最麻煩的一團」。除了竹子與樹之外，舞團還需要管子、瓶蓋等道具，德國工作人員也願意加班幫忙，「這讓我們很感動」。

平珩表示，別的舞團1天裝台1天演出，「我們是3天裝台1天演出，多出來的2天還是自己去舞蹈節要求而來」。平珩感受到3年沒出國演出，大家心情既緊張又要求，「可能是這份要求也感染了工作人員，我們一皺眉頭，他們都會上來問我們需要什麼，人與人之間的交流也因為這樣緊密起來了」。

值得一提的是，這次帶去的舞作「異托邦喧嘩‧沉默不再」是台北藝術中心與巴塞隆納花市劇場、海牙科索劇場共製節目，2021年已在花市劇場首演，但台灣2022年發展出的版本與歐洲首演版不同，編舞家瑪芮娜‧麥斯卡利最後決定以台灣版本作為定版。

瑪芮娜‧麥斯卡利表示，這次舞蹈空間舞團的舞者為這個版本製作的聲響不但創造出豐富且獨特的變化，更難能可貴的是能夠專注聆聽彼此，成功塑造出在「異托邦」相互扶持的理想世界。瑪芮娜‧麥斯卡利也在編舞者上列名她與舞蹈空間舞者共同創作，舞蹈空間舞團的演出實力，不言而喻。

平珩演講剛結束，不少德國民眾對於舞團在疫情期間如何把舞作變成影片充滿好奇，「將舞蹈現場轉換成影片，舞者其實受到很多限制，但也因為限制，舞者放下過去，在影片中用新的方式表達張力，舞出了自由」。

平珩也介紹，台灣舞者養成環境不只是學芭蕾，也學現代舞，還有民族舞蹈與原住民舞蹈，由於經常與不同編舞家合作，在豐富的舞蹈訓練之下，得使出渾身解數跟編舞家互動，「異托邦喧嘩‧沉默不再」正是「舞出自由」最適切的呼應。

舞蹈空間舞團「異托邦喧嘩‧沉默不再」將於2月1日在海德堡舞蹈雙年展演出。（編輯：張芷瑄）1120131