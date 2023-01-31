「兩男常罩」在星演出 陳武康：呈現難能可貴友誼[影]

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台灣舞蹈家陳武康（右）、蘇威嘉近日帶著新作「兩男常罩」到新加坡演出，陳武康28日受訪說，作品主要回顧兩人關係，盼觀眾看見「難能可貴的友誼」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月31日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡31日專電）台灣舞蹈家陳武康、蘇威嘉近日帶著新作「兩男常罩」到新加坡演出。這是兩人時隔10年再度聯手創作，描述彼此20多年相知相惜的情誼，陳武康說，希望觀眾看見「難能可貴的友誼」。

「兩男常罩」是今年新加坡華藝節表演節目之一。華藝節是與農曆新年同步舉行的藝術節，從1月27日至2月5日舉行10天，由來自台灣、香港及新加坡等地的藝人及表演團體帶來音樂、舞蹈及戲劇演出。

主辦單位表示，今年活動亮點包括由台灣綜藝大咖曾國城、屈中恆及卜學亮主演的幽默舞台劇ART、雲門舞集的「十三聲」、舞者陳武康及蘇威嘉攜手演出的「兩男常罩」等。

驫舞劇場藝術總監陳武康接受中央社記者專訪時表示，這次的作品主要是回顧他與蘇威嘉兩人之間的關係，「2012年就已經約好了，希望10年之後可以回看」。

陳武康與學弟蘇威嘉等人2004年成立驫舞劇場，兩人於2012年攜手創作「兩男關係」，首次嘗試將自己的身分融入創作，用第一人稱的方式發展作品。然而，在那之後，兩人卻再也不跟彼此工作了。

陳武康坦言，那時決定不再跟彼此合作並非因為摩擦，而是在藝術創作的道路上「太相似」。他形容，「兩男關係」就像一個分水嶺，兩人漸漸往不同方向發展，「長出不同的樣貌，更接近現在的自己」。

時隔10年，陳武康及驫舞劇場團長蘇威嘉依照約定再次聯手創作，與知名劇場導演林奕華、鋼琴怪傑李世揚合作，用文本語言的戲劇結構，搭配鋼琴多變聲響，帶來最新力作「兩男常罩」。作品以舞蹈記錄學長與學弟間既競爭又親密的情誼，並融入大量對話，坦誠面對彼此關係。

「兩男常罩」去年4月在台灣首登場，這次受邀至新加坡參與華藝節，是海外首度演出。

透過作品，陳武康期盼觀眾看到一段「難能可貴的友誼，沒有斷掉」。蘇威嘉則說，自己很幸運，有一個這樣「亦師亦友」、又像兄弟的朋友，希望觀眾看了表演也會想想身邊是否有這樣的朋友。

談及這次來星演出的心情，陳武康用一個「爽」字形容。他說，「兩男關係」在2014年曾到新加坡演出，後來認識越來越多星國友人，他們都看過「兩男關係」，覺得這個新作品能來，「就好像跟朋友再次敘舊，覺得很滿足」。

陳武康、蘇威嘉的表演沒有既定形式或框架，每一場內容都不盡相同。在新加坡演出的台詞不僅融入肉骨茶、海南雞飯等星國美食，陳武康在演後座談會透露，舞台道具也是大量就地取材。

對於「兩男常罩」接下來的海外演出規劃，蘇威嘉說，「在等緣分」。

陳武康則打趣地回應，新加坡演完後，「先封箱」，不過箱子是密碼鎖，隨時可以打開。這部作品大量使用中文，因此下一個演出地點很可能還是說中文的地方。（編輯：郭中翰）1120131

台灣舞蹈家陳武康（右）、蘇威嘉近日帶著新作「兩男常罩」到新加坡演出，是華藝節節目之一，1月27日、28日共有2個場次。（濱海藝術中心提供劇照） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 112年1月31日