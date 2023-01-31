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「新龜兔賽跑」兒童歌舞劇 強調包容與尊重

2023/1/31 19:49（1/31 20:01 更新）
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愛樂劇工廠推出兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」PLUS升級版，由民眾耳熟能詳的故事劇情為基礎做延伸，盼透過歡樂布景與動人歌唱，點出包容與尊重等普世價值。（愛樂劇工廠提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月31日
愛樂劇工廠推出兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」PLUS升級版，由民眾耳熟能詳的故事劇情為基礎做延伸，盼透過歡樂布景與動人歌唱，點出包容與尊重等普世價值。（愛樂劇工廠提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月31日
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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）愛樂劇工廠推出經典寓言故事改編的兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」PLUS升級版，當年因為睡懶覺而輸給烏龜的兔子，相約10年後孩子長大時再比一場，最後在第2代的包容與尊重下，世仇得以化解。

愛樂劇工廠今天舉行記者會表示，「新龜兔賽跑」由大家耳熟能詳的劇情基礎延伸，兔子輸給堅持到底的烏龜，雙方約定孩子長大時再比，但小龜與小兔變成好朋友，兩個孩子憑藉對彼此的理解、尊重和包容，在最後的賽跑對決上，幫助敵對的兩個家族弭平紛爭、相互接納，最終齊聲歡唱。

編劇及導演單承矩表示，20幾年前他寫這個劇本時，認為小朋友們必須在大人制定的遊戲規則中慢慢地成長學習，這對他們來說是背負一個很大的壓力，「20年後的現在，小朋友們的壓力也沒有減小，這齣戲想討論的議題仍然符合社會環境的現狀。」

單承矩說，「新龜兔賽跑」著重於兩代之間，上一代已經鋪好的遊戲規則，新一代要如何突破這個困局，「靠著新生代的聰明才智和說服力去跟上一代溝通，重新為自己找到一片天空，這就是這齣歌舞劇想要帶給大家的意義。」

愛樂劇工廠於1999年在國家戲劇院首次推出「新龜兔賽跑」，引起熱烈迴響，之後陸續在全國演出60多場演出，2013年封箱。這次再度開箱，從劇本、音樂、舞蹈、服裝到舞台設計全面翻新，並邀請兒童節目柳丁哥哥與草莓姐姐分別飾演小龜與小兔，歌手羅美玲擔綱龜媽，要讓大小觀眾獲得不同體驗。

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台北愛樂執行長丁達明表示，愛樂劇工廠多年來專注於製作出年齡無死角的在地原創音樂劇，今年也是愛樂劇工廠創立20週年，下半年將推出全新兒童音樂劇「青鬼好朋友」，這是2022年愛樂劇工廠首度辦理「劇本徵件計畫」中脫穎而出的首獎劇本，值得期待。

兒童歌舞劇「新龜兔賽跑」PLUS升級版將於2月5日在台中國家歌劇院演出兩場，3月4日到5日在台北國父紀念館演出3場，8月27日在高雄衛武營演出3場。（編輯：陳政偉）1120131

#新龜兔賽跑
#單承矩
#丁達明
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