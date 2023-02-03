廖嘉弘客席國台交 帶來莫札特交響曲「朱彼特」

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）指揮家廖嘉弘將客席國立台灣交響樂團，演奏莫札特作品編號最後一首交響曲「朱彼特」。後世將這首編號第41號的交響曲冠上了羅馬神話的主神「朱彼特」，可以想見氣勢之磅礴。

國台交發布新聞稿表示，國台交將與廖嘉弘與青年小提琴家丁章媛合作音樂會，音樂會上除了莫札特的「朱彼特」交響曲之外，丁章媛也將與樂團合作布拉姆斯「D大調小提琴協奏曲」。

莫札特的傳奇一生中作品數量相當大，創作類型含協奏曲、室內樂、獨奏曲、管弦樂作品、宗教音樂、歌劇以及交響曲等，這次要演出的第41號交響曲「朱彼特」是莫札特篇幅最長的一首交響曲，以活力充沛以及規模龐大著稱。

布拉姆斯的「D大調小提琴協奏曲」是作曲家布拉姆斯所寫唯一的小提琴協奏曲，這部作品為他的朋友，也就是當時匈牙利小提琴巨匠約瑟夫．姚阿幸（Joseph Joachim）而創作，1879年由姚阿幸在萊比錫首演，樂曲問世之後深受喜愛，是小提琴名家必錄作品之一。

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擔任指揮的廖嘉弘曾旅居維也納19年，廖嘉弘表示，維也納可說是他的第二故鄉，在熟悉各種維也納歷史與文化背景下，這次指揮莫札特的音樂，深具意義。小提琴家丁章媛在國立維也納音樂暨表演藝術大學深造，曾獲布拉姆斯國際音樂比賽第2名及最佳布拉姆斯作品詮釋特別獎，值得期待。

國立台灣交響樂團「朱彼特．田園牧歌」音樂會將於2月11日在台中國家歌劇院中劇院舉行。（編輯：陳政偉）1120203