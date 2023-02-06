印度藝術節 明華園獲邀展現台灣戲曲之美

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印度克勒拉省（Kerala）「2023國際劇場藝術節」5日晚間開幕，駐印度副代表謝柏輝（右2）與副參事趙向群（右1）應邀出席，而台灣歌仔戲天團明華園將於6日起演出兩場。（駐印度代表處提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月6日

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（中央社記者林行健新德里6日專電）印度克勒拉省（Kerala）「2023國際劇場藝術節」昨晚開幕，中華民國駐印度副代表謝柏輝應邀出席，明華園戲劇總團也將登台演出兩場，讓印度觀眾觀賞台灣戲曲藝術之美。

2023國際劇場藝術節（International Theatre Festival of Kerala 2023）於5日至14日在克勒拉省文化重鎮特里蘇爾市（Thrissur）舉辦，中華民國駐印度副代表謝柏輝與副參事趙向群應邀出席開幕儀式。

這場印度文化盛宴是由克勒拉省省政府主辦、克勒拉省文化廳及克勒拉省舞蹈戲劇學院（Kerala Sangeetha Naaka Akedemi）承辦，印度外交部、印度文化關係協會（ICCR）、中華民國外交部、文化部、法國駐印度大使館及法國駐印度文化中心協辦。

國際劇場藝術節是克勒拉省重要文化活動，之前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年，今年疫情緩穩擴大舉辦，邀請來自南非、義大利、法國、黎巴嫩、巴勒斯坦、英國、丹麥及台灣的團體演出，呈現各地不同風格的劇場藝術。

克勒拉省文化廳廳長齊瑞揚（Saji Cherian）、教育廳廳長拉哈克里希南（K. Radhakrishnan）、財稅廳廳長拉加恩（K. Rajan）、克勒拉省舞蹈戲劇學院院長庫提（P. M. Kutty）等人，致詞時感謝台灣政府及駐印度代表處協助邀請明華園前來演出，為活動增添光彩。

謝柏輝介紹，歌仔戲在台灣已有百年歷史，發展成熟且具台灣特色，明華園將它發揚光大，藝術能量展現台灣人強韌的生命力與創造力。

他補充，台印度雙邊交流互動密切友好，無論在貿易、科技、教育及文化等領域均相輔相成，相信明華園歌仔戲演出將為印度帶來文化藝術饗宴，拉近台印度人民之間的距離。

出席開幕典禮的嘉賓還包括多位知名寶萊塢藝人、文化界人士等500餘人。

明華園將於今天及明天傍晚演出集合戲劇、武術、音樂與舞蹈精髓的劇碼「英雄美人」（Hero Beauty），此外還將在克勒拉省卡利克特大學（University of Calicut）藝術及美術學院及聖湯瑪斯學院（St. Thomas College）示範演出及交流。（編輯：陳惠珍）1120206