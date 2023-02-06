泰國曼谷設計週 台灣9品牌秀循環經濟理念

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（中央社記者王寶兒台北6日電）泰國曼谷設計週登場至12日，台灣設計研究院受邀參展，策展人曾熙凱選集9個設計品牌，有品牌將人孔蓋底泥做成杯墊、將漁網再生為眼鏡，運用產業鏈關係隱喻台灣與世界的鏈結。

台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，曼谷設計週由泰國創意經濟局主辦，今年主題為urban'NICE'zation，4日起在4大曼谷地區展開，引領人們穿梭於城市巷弄，以設計帶動區域經濟發展。曾熙凱以Chain Chain為題，策劃台灣國營企業、民營品牌、設計師作品及跨國合作等品牌回應大會主題。

台灣設計研究院共展出9個設計品牌，包含台鹽生技協助家樂福Carrefour Impact計畫的全循環洗沐商品；台電文創以人孔蓋底泥製成杯墊、以變電箱材料製成的隔熱墊；W春池計畫使用回收技術展現玻璃之美的作品CRYSTN；好說設計使用台灣漁網再生尼龍製作的Hibāng友漁循環眼鏡等。

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台灣設計研究院表示，今年曼谷設計週台灣館Chain Chain策展，從循環設計理念出發，將台灣經驗和成果與泰國交流，期盼透過設計深化與泰國產、官、學各界各項合作，產生新的鏈結，將循環設計將理念落實到日常生活當中，進一步推動循環經濟發展。

此外，為促進台灣與泰國文化與設計交流，台灣設計研究院院長張基義與泰國創意經濟局執行長Chakrit Pichyangkul，3日在駐泰國台北經濟文化辦事處代表莊碩漢見證下，已於曼谷設計週中簽署設計合作MOU，強化台灣和泰國在設計研究、循環設計、人才交流、設計獎項推廣等方面合作。（編輯：管中維）1120206