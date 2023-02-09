陳列書寫「殘骸書」 發現反抗、志氣、自由與尊嚴

白色恐怖的記憶在台灣留下傷痕，有人選擇遺忘，有人持續整理及書寫；作家陳列近期出版「殘骸書」散文集，他表示，書寫「不是不願意走出過去，而是為了未來一個可以公共參與和實踐的更好社會」。中央社記者鄭清元攝 112年2月9日

（中央社記者邱祖胤台北9日電）白色恐怖的記憶在台灣留下傷痕，有人選擇遺忘，有人持續整理及書寫，作家陳列表示，書寫「不是不願意走出過去，而是為了未來一個可以公共參與和實踐的更好社會」。

陳列近期出版「殘骸書」散文集，由印刻文學出版，陳列曾於1972年因言論問題被捕入獄，之後曾經想要動筆寫相關的事，卻遲遲未能動筆，讀的資料愈多，逐漸體會到「回憶確實是會傷人」。

陳列寫道：「我告訴自己，不是要去回味過去的辛酸苦難，揭發所受的壓迫和屈辱，甚至也不是要去挖掘記憶，而是試圖發現或有的記憶是否有什麼意義，那些有關人的反抗、志氣、自由、尊嚴之類的東西。」

陳列本名陳瑞麟，1946年生於嘉義，淡江大學英文系畢業，曾任國中教師2年，後因政治事件繫獄4年8個月。出獄後以「無怨」獲第3屆時報文學獎散文獎首獎，隔年再以「地上歲月」獲時報文學獎。1991年以「永遠的山」獲第14屆時報文學獎推薦獎，成為自然書寫的經典作品之一，2014年獲頒第一屆聯合報文學大獎，著有「地上歲月」、「永遠的山」、「人間．印象」、「躊躇之歌」等書。

陳列在「殘骸書」的前言表示，和絕大多數受難前輩或同輩相比起來，他的經歷無論是刑期、案情、被捕以及審訊期間所受的折磨和服刑過程，「可說平淡無奇，微不足道」；因此這次的書寫不是要寫自己的過去，更像是在試圖尋找某種認知這段過去的方式，「像是一趟又長又遠、沒有終點、經常令人疲憊和畏怯的漫步之旅」。

陳列後來幾度踏上當年關押的所在，穿行在景美與綠島這兩處白色恐怖紀念園區，以及範圍更大的相關時間與空間裡，在其中來回徘徊，他感受到相伴在他身邊的是一些現時仍在、以及更多已離去的人，「是諸多離散的受挫受傷的靈魂，是他人文字裡的敘述與解說，是若干物事的變遷與消逝。」

陳列表示，他無意也無能力記錄、整理或釐清那一段歷史，但在撿拾這些生命殘骸的過程中，也許能重新認識白色恐怖歷史與遺址空間的態度與路徑，並提供共感同情的了解，「未來的孩子不應該再去背負這些沉重而荒寒的東西。只應該慢慢內化成或許將會願意尊重的記憶。」（編輯：陳政偉）1120209