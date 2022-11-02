人權館邀看流麻溝十五號 政治受難者憶當年
2022/11/2 08:57（11/4 11:06 更新）
國家人權館1日以包場方式，邀請政治受難者團體成員欣賞電影「流麻溝十五號」，內容講述1950年代白色恐怖女性政治受難者被送往「綠島新生訓導處」集中感訓的真實故事，也讓現場觀眾心有所感。（國家人權博物館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月2日
（中央社記者趙靜瑜台北2日電）引發各界關注的電影「流麻溝十五號」講述1950年代白色恐怖女性政治受難者被送往「綠島新生訓導處」集中感訓的真實故事，國家人權館1日以包場方式，邀請政治受難者團體成員欣賞。
國家人權館發布新聞稿表示，電影「流麻溝十五號」改編自文史工作者曹欽榮口述歷史專書，當年在綠島一同受難的「老同學」們，包括張則周前輩、楊國宇前輩、黃清淵前輩及王子煃前輩等，事隔70年後回首這段白恐滄桑，內心都充滿感觸。
曾經歷「綠島新生訓導處」時期的張則周前輩表示，非常感動，「人活下來真的很不容易！」感謝離開的人的努力，才有今日台灣民主，希望更多人能透過「流麻溝十五號」瞭解白色恐怖歷史。
影片來源：貝殼放大 BACKER - FOUNDER
國家人權館邀請台灣地區政治受難人互助會、五十年代白色恐怖案件平反促進會、台灣威權統治時期政治受難者關懷協會、台灣二二八關懷總會等逾百名受難者及家屬共同觀影，透過影片重回70年前的火燒島流麻溝，回憶當年政治受難者前輩們面對威權統治的無畏無懼。
映後交流，電影發行人、本身親人也是政治受難者家屬的姚文智特別出席，講述製片初衷。姚文智特別感謝拍攝過程中受到人權館與各界的協助，並向在場的受難者與家屬表達敬意。
人權館表示，博物館所轄的白色恐怖景美紀念園區正是「流麻溝十五號」影片所述不義遺址所在地，藉由受難者及家屬共同觀影，撫慰創傷，也讓塵封已久的歷史面貌因此更讓社會各界了解。
人權館指出，像電影主題深入描寫獄中女性受難者、以及獄外政治受難者女性家屬們，遭逢人生丕變的幽微心境、在艱困中奮力求生，為自由、民主、人權奮鬥不懈的精神意志，相關事蹟令人動容。（編輯：戴光育）1111102
電影「流麻溝十五號」改編自曹欽榮著作「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行思想再教育的真實事件。（湠臺灣電影提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月29日
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