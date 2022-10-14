「流麻溝」雄影開幕 姚文智盼觀眾感受自由可貴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022高雄電影節14日開幕，獲選開幕片的「流麻溝十五號」演員莊岳（左起）、余佩真、連俞涵、徐麗雯及導演周美玲、出品人姚文智、製片張永昌出席。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄14日電）高雄電影節今天開幕，開幕片「流麻溝十五號」出品人姚文智表示，日前民主進步黨台北市長參選人陳時中觀影後曾被感動到哽咽。他期待更多長輩帶年輕人觀影，感受自由可貴。

姚文智、「流麻溝十五號」製片張永昌、演員徐麗雯、連俞涵、余佩真及莊岳出席雄影開幕活動，姚文智會前接受媒體聯訪表示，日前試映會邀許多朋友和影評人參與，希望透過口碑傳遞，讓更多人支持，用更多元方式讓投資者對票房安心。

他說，目前已有300場以上包場，民主進步黨籍立法委員蘇治芬承諾包下100場。

姚文智表示，陳時中觀影後，一度哽咽到說不出話，之後幾天也都提到這部電影。陳時中是講較大的觀念，民主自由生活得來不易，如果不能作為民主創建者或開創者，至少不能做破壞者。

他說，這是關於人權的電影，也與學校合作，之前公益募資是回饋給學校觀影，6800多人響應，希望大人買票給年輕人看，一定會更珍惜現在自由生活，年輕人應看這部電影。

「流麻溝十五號」改編自作家曹欽榮作品「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行思想再教育真實事件；雄影14日到30日舉行。（編輯：李明宗）1111014