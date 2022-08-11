一天燒百萬拍「流麻溝十五號」姚文智歡喜做甘願受

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（中央社記者王心妤台北11日電）電影「流麻溝十五號」募資新台幣近600萬元，出品人姚文智表示，成本約在8000萬元，在綠島拍攝一天都要燒掉百萬，雖然為此要貸款周轉，但強調「歡喜做甘願受」。

「流麻溝十五號」改編自曹欽榮的著作「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行思想再教育的真實事件。出品人姚文智今天與導演周美玲、演員余佩真、連俞涵、徐麗雯、徐韜出席發布記者會並分享拍攝點滴。

姚文智2018年參選台北市長失利後退出政壇，並創立「湠臺灣電影公司」，「流麻溝十五號」即是首部影視作品。姚文智表示，希望能更加關注台灣近100年的故事，讓更多人投入，拍攝時代片會比時裝戲多出千萬以上成本，但忽略這段歷史與文化的空白，對台灣影視產業並不好。

姚文智表示，雖然拍片過程有貸款跟週轉，但負債都在控制範圍內，「很多導演都先負債，我只是跟著他們的腳步。」被問到從政與拍片哪個困難，姚文智認為無法比較，「如果大學畢業就從事電影業，不知道有沒有今天，但繼續從政，也不知道能不能拍出這部電影。」

演員徐麗雯片中有在綠島燕子洞倒吊的戲，一場被士兵壓倒在地的畫面，其實士兵已放手，但她仍維持被壓倒的姿勢，起身後卻說：「我一直以為還有人壓著我。」讓全場工作人員都受到驚嚇。連俞涵說自己不會游泳但有落海戲，花了一段時間準備，工作人員也熱情鼓勵，「游了2公尺就獲得全場掌聲。」

「流麻溝十五號」持續集資中。（編輯：吳協昌）1110811