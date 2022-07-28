「流麻溝」重現女政治受難者歷史 盼集資登大銀幕

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（中央社記者王心妤台北28日電）台灣首部以女性政治受難者為主軸的白色恐怖電影「流麻溝十五號」，由周美玲執導，改編3名女性到火燒島思想再教育的真實故事，將展開後製及上映集資。

「流麻溝十五號」改編自曹欽榮的著作「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行思想再教育的真實事件。

片中3名女主角，分別由余佩真飾演17歲高中生余杏惠、連俞涵飾演貌美高冷的女舞者，徐麗雯則飾演年輕母親嚴水霞。

導演周美玲長期關注性別議題，她讀了原著就被當年代的女性跟時代吸引，也看見她們要選擇活下去或是堅持自己思想是有價值的，希望藉由電影看見她們展現的堅毅、勇氣與韌性。曹欽榮表示，「希望這部片可以變成轉型正義的時代下，一個重要的見證」。

「流麻溝十五號」受限於口述歷史的調查，為完整重現歷史與真實情感，製作團隊耗時超過1年調查研究史實場景，還與原著作者曹欽榮合作並對受難者家屬進行訪談。由於原關押地點僅留下木樁，監獄場景也需要重新搭建。

周美玲表示，為了讓演員重返1950年代，是一個大挑戰，因為語言是最浩大也是最細膩的工程，「我要求所有的演員都要用鄉音來講話，當時的氛圍才會出現。」

「流麻溝十五號」即日起發起集資活動，盼透過群眾募集後製、宣傳與海內外發行的經費，讓更多人理解這段歷史，還有台灣民主與自由。（編輯：張雅淨）1110728