「流麻溝十五號」首映 連俞涵自覺太壞致歉馬力歐

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電影「流麻溝十五號」27日晚間在台北西門町舉行首映會，出品人姚文智表示，台灣有那麼多可歌可泣的故事，真的需要被傳達出來，它不能永遠都是「不可說的」，應該要有更多人去追溯這片土地上所發生的事，可以踏踏實實地反省過去、觀照未來。中央社記者王騰毅攝 111年10月27日

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（中央社記者王心妤台北27日電）電影「流麻溝十五號」今晚首映，副總統賴清德與文化部長李永得將觀影。演員連俞涵與馬力歐片中有複雜情愫，她笑稱看完電影後覺得自己對馬力歐太壞了，感到有點抱歉。

今晚首映會，出品人姚文智、導演周美玲與演員連俞涵、余佩真、馬力歐、徐韜、莊岳、安乙蕎等人出席。另外還有90多歲受難者張常美與兒子歐陽慧剛一起出席觀影。張常美當時在獄中結識同樣是政治受難者的歐陽劍華，兩人出獄後結婚，曾被貼上「政治犯夫妻」的標籤過日子。

姚文智表示，台灣有那麼多可歌可泣的故事，真的需要被述說、被傳達出來，不能永遠都是「不可說的」，應該要有更多人去追溯這片土地上所發生的事情，可以踏踏實實地反省過去、觀照未來。

影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部

周美玲說，上映後分數交給觀眾打，今晚有受難者到場是最緊張的部分，「有曾經經歷這一切史實的人，我們最希望這部電影能安慰到他們。」

連俞涵透露，有龍舟隊的朋友包場，希望讓更多不認識這段歷史的人接觸。而今晚與片中有複雜情感的「大隊長」馬力歐見面，她笑說看完戲後覺得對方演得太好，「他的戲份不多，但起承轉合很清楚。我好像對他太壞了，覺得很抱歉，看到後面也是替他滿難過的。」

馬力歐分享自己的父親就是軍職人員，他才能很快進入故事中，希望沒有讓導演失望，「這次的表演，算是有深度」。他也提到，希望大家認識台灣的歷史，也聽過有老師觀影後想將這段故事放進教科書。

「流麻溝十五號」日前舉辦多場口碑場放映，周美玲難忘與高中女生交流的場次，「開演10分鐘就啜泣聲不斷，想說怎麼害小女孩哭得這麼慘。」但她也開心孩子們都能看懂故事，感覺台灣還是有希望。

「流麻溝十五號」明天起全台上映。（編輯：張芷瑄）1111027

電影「流麻溝十五號」背景為1950年代綠島集中營，政府對政治犯進行再教育，此處曾關過一批女性思想犯稱為「綠島女生分隊」。（湠臺灣電影提供）