「流麻溝十五號」試映 700名觀眾觀影傳啜泣聲

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（中央社記者王心妤台北6日電）描述1950年代女性政治受難者遭遇的電影「流麻溝十五號」今天舉行首場媒體試映，出品人姚文智與演員徐麗雯、連俞涵等出席，700名觀眾觀影過程不斷傳出啜泣聲。

現實中也是媽媽的徐麗雯片中須跟2歲孩子分開，曾讓她想像一個母親為何願意為信念犧牲家庭生活？她最後理解對角色而言，更好的未來才是想留給孩子的禮物。

徐麗雯表示，她也必須犧牲許多跟孩子相處的時光，但她也在想，如果可在這世界留下點什麼，也許孩子的未來就看得見、變得更好。

姚文智、導演周美玲、連俞涵、徐麗雯、演員余佩真、徐韜、莊岳、安乙蕎及李雪出席於台北市國賓大戲院舉辦的試映，與觀眾一起回到70年前的台灣，體會女性政治受難者故事。

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周美玲回憶，去年這時正在綠島準備拍攝，這是非常誠懇拍攝的故事，希望大家喜歡；曾任立法委員的姚文智說，這次像首次選舉要上台講話，還開玩笑說「希望電影好看就拜託寫好話，不好看就打電話給我」。

「流麻溝十五號」改編自作家曹欽榮作品「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行思想再教育真實事件；電影將於28日全台上映。（編輯：李明宗）1111006