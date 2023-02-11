泰國藝術家若望恰庫訪台 籌備「內惟戲院」續作

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泰國藝術家阿運．若望恰庫（Navin Rawanchaikul）於高雄內惟藝術中心首檔展覽「解惟．解圍」展出「內惟戲院」系列作品，隨著COVID-19疫情解封，阿運．若望恰庫（左4）再度來台，與高雄市立美術館館長李玉玲（右3）及被繪入畫中的「內惟影中人」合影。（高美館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）高雄內惟藝術中心去年11月起試營運，其中泰國藝術家阿運．若望恰庫創作「內惟戲院」系列作品，以電影看板繪畫風格串起內惟人物故事，隨疫情趨緩他再度訪台準備第2階段作品。

阿運．若望恰庫（Navin Rawanchaikul）出身印度裔移民家庭，作品時常探究有關「身分」、「離散」等議題，也擅長透過藝術創作與社區互動。他曾獲選威尼斯雙年展2011年泰國館代表藝術家，並於紐約古根漢美術館、東京森美術館、羅馬國立二十一世紀當代美術館等世界各大美術館展出。

在內惟藝術中心開館首展「解惟．解圍」，阿運．若望恰庫也展出4件作品組成的「內惟戲院」系列，包含「昔日邊界內」的電影看板繪畫、長達40分鐘的紀實錄像、訪談28組內惟居民的人物群像「內惟群像」，以及他以書信紀錄對於內惟印象的「給內惟的信」。

高美館發布新聞稿表示，其中畫作「昔日邊界內」串起內惟居民的人物小故事，自展出以來受到民眾好評不斷。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，藝術家睽違2年再度來台，高美館日前辦理講座，由高美館館長李玉玲主持，阿運．若望恰庫主講，更邀請被繪入畫中的「內惟影中人」齊聚一堂。

阿運．若望恰庫表示，「內惟戲院」（Neiwei Rama）的希臘字根是「看」的意思，反映著他對於高雄與內惟的觀看，也包含COVID-19疫情限制下的遠端遙望，以及內惟與泰北兩地人事物。

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阿運．若望恰庫表示，Rama也是泰國鄉間過往對電影院的稱呼，泰國人會稱呼某地電影院為某Rama，呼應著設置於內惟藝術中心內的2座影廳，Neiwei Rama如同今昔對照；接受訪談的內惟居民成為「社群肖像」與「電影海報」的角色，代表著內惟故事現正上演。

「內惟戲院」第1階段於「解惟．解圍」展覽展出，第2階段計畫則是阿運．若望恰庫此次訪台的主要目的之一，他將透過再度造訪高雄內惟社區，並前往高雄清真寺、美濃滇緬四村泰北華僑社群，以及高雄火車站前東南亞商圈等地拜訪踏查，與在地社群交流互動，進一步梳理台泰兩地的文史脈絡以及家園記憶。（編輯：龍柏安）1120211