走自己的音樂路 黃俊文成為法唱片品牌naive藝人

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）台灣旅美小提琴家黃俊文成為法國知名唱片品牌naive簽約藝人，10月將發行首張專輯。黃俊文說，他了解但不想迎合唱片市場，要走自己的音樂路，「不然我會對不起我自己。」

黃俊文（Paul Huang）今天接受中央社越洋專訪表示，過去陸續有不少歐美主流唱片大廠都跟他聯繫、也談過發片，但經過思考後他仍然婉拒，反而選擇了法國的naive。黃俊文認為唱片大廠也很好，但得跟著市場趨勢走，「我希望我是一個了解唱片音樂市場，但不迎合市場的藝術家，這一點naive理念跟我不謀而合。」

黃俊文首張專輯已錄製完畢，他與鋼琴家黃海倫合作，選擇法國作曲家聖桑和義大利作曲家雷史畢基的小提琴奏鳴曲。黃俊文說，這些都是較少被灌錄的曲子，「不是為了展現炫技，而是這些曲目都是通過創作技巧，展現了最真實的藝術色彩。」

黃俊文說，他可以感受有些音樂家發行專輯不全然是自己的想法，「與naive的合作優勢是不會被牽著鼻子走。」黃俊文希望透過錄音留下自己覺得有意義的音樂，「不希望對不起自己和大家。」

黃俊文說，他很興奮和naive展開新合作關係，「唱片市場不斷變化，naive展現了支持藝術的誠意，我很期待帶來有意義且美麗的專輯。」

naive唱片公司是法國上市公司，創立於1998年，強調音樂的獨立性，歷經多次整併與數位發展，除了古典之外，爵士樂、流行音樂與世界音樂也深具特色。naive唱片公司今天也在官方臉書表示，他們很高興以錄音陪伴黃俊文「展開這段漫長的音樂旅程」。

naive提到，黃俊文的琴音絕對是他這一代最真實和最特殊的一位，「他的音色令人印象深刻，他的創意以及選曲的精妙，值得期待。」

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黃俊文畢業於茱莉亞音樂學院，曾獲瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎，還有2015年費雪獎以及2017年林肯中心新興藝術家獎。黃俊文演奏行程滿檔，除了在韋爾音樂節與維也納-柏林室內樂合奏團合作演出莫札特「第四號小提琴協奏曲」之外，也展開美國多城巡演。

黃俊文也將與NSO國家交響樂團合作，4月將隨團赴美巡演，這次NSO以台灣愛樂之名出訪，由音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）領軍，將赴紐約、華盛頓特區與芝加哥演出4場，黃俊文將與樂團合作布魯赫的「蘇格蘭幻想曲」。（編輯：張雅淨）1120215