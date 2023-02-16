The One莊園音樂會 灣聲加獨奏家接力演出

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）The One南園人文客棧以當代莊園音樂會為藍圖，推出「春之聲．逍遙音樂節」，除了灣聲樂團參與外，也將邀約音樂家李宜錦、解瑄與呂超倫等參與，打造屬於台灣的莊園音樂會。

The One執行長劉邦初在新聞資料中表示，走訪世界各地，有兩個地方的音樂節讓他印象最深刻，一是義大利的美地奇朱利尼別墅，每個房間有不同的藝術主題與樂器，在晚餐前的音樂巡禮中，一個房間一位音樂家一種樂器，串起來就是迷人又有特色的音樂會。

第二是日本鹿兒島的天空之森，是個被群山繚繞的山莊，住客限定的音樂會在庭園的大樹下舉行，藍天、綠意、音樂，詮釋天地和鳴。劉邦初表示，The One南園的地理環境，建築群散發的人文氣息味，讓他有信心為台灣打造一個獨一無二的音樂節。

這次參與演出的包括「古典音樂台灣化、台灣音樂古典化」的灣聲樂團，演出「流水年華」、「桂花巷」、「光陰的故事」及「拜訪春天」等。灣聲樂團團長李哲藝也邀約聲樂家蔣啟真演出，以溫暖清亮的音色溫柔撫慰人心。

5月份起將推出「首席之聲攜手Young Talents」系列音樂活動，參與演出的包括NSO國家交響樂團豎琴首席解瑄、鋼琴家陳冠宇、NSO前小提琴首席李宜錦、爵士小號演奏家魏廣晧，以及台北愛樂室內樂坊藝術總監暨大提琴家呂超倫。這些音樂家將與潛力音樂新秀共演，帶來精彩演出。

其中解瑄母女檔將有豎琴合奏，陳冠宇與學生劉裕琳推出鋼琴四手聯彈，呂超倫、薩克斯風音樂家沈子傑、鋼琴家鄭仁萱將在3種不同樂器作融合又創新的演出。李宜錦與古典吉他音樂家蘇孟風則是讓小提琴、吉他這兩種弦樂器在指法流轉，魏廣晧與鋼琴家許聰義、低音提琴家胡峻銓將展現有趣新嘗試。

劉邦初表示，多年來The One打造自在親炙藝術的多元可能，希望這種獨一無二的莊園音樂會能年年舉辦，不只讓國內旅人不出國也能享受媲美國際級的音樂盛事，更希望藉此吸引更多目光聚焦台灣，打造屬於台灣的藝術生活標的。

「春之聲．逍遙音樂節」時間從4月19日到6月2日，地點在The One南園人文客棧。（編輯：張雅淨）1120216