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台灣國樂團「魂縈夢繫」音樂會 經典名曲再現

2023/2/16 10:40（2/16 11:06 更新）
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台灣國樂團「魂縈夢繫」音樂會將於2月19日在台北國家音樂廳舉行，台灣國樂團團長劉麗貞（左2）出席記者會，音樂會將由台灣國樂團首席劉貞伶（右）、台灣國樂團音樂總監江靖波（右2）、嗩吶新秀溫育良（左）共同演出多首國樂經典名曲。（台灣國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月16日
台灣國樂團「魂縈夢繫」音樂會將於2月19日在台北國家音樂廳舉行，台灣國樂團團長劉麗貞（左2）出席記者會，音樂會將由台灣國樂團首席劉貞伶（右）、台灣國樂團音樂總監江靖波（右2）、嗩吶新秀溫育良（左）共同演出多首國樂經典名曲。（台灣國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月16日
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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）台灣國樂團將推出「魂縈夢繫」音樂會，演出多首國樂經典名曲，台灣國樂團首席劉貞伶將擔任「鬼湖戀」笛協奏曲主奏，這是她首次公開演出自己的創作。

團長劉麗貞在台灣國樂團發布的新聞稿中表示，這場音樂會匯集多名作曲家的經典之作，包括作曲家蘇文慶為金門所創作的「風獅爺傳奇」開場，以生動的音樂語彙，流露出樸實自然的樂曲風格，鮮明的音樂形象描繪風獅爺屹立不搖、遙望守護金門人的精神象徵。

劉貞伶所創作的「鬼湖戀」，源自台灣原住民魯凱族流傳已久人蛇戀淒美的傳說，並以古調「小鬼湖之戀」加以發揮，以笛聲道來刻骨銘心的絕美愛戀。

王丹紅的「朝天歌」則以嗩吶為主奏樂器，展現嗩吶是陝北人第二母語的重要性；壓軸是彭修文富有悲劇色彩的幻想曲「秦．兵馬俑」，表現沙場上的秦兵思鄉返家的渴望。台灣國樂團音樂總監江靖波表示，這場音樂會曲目可說是經典中的經典。

音樂會也安排台灣國樂團嗩吶新秀選拔冠軍得主溫育良演出王丹紅的嗩吶協奏曲「朝天歌」，為了這首作品，他還特別遠赴陝北學習大嗩吶，音樂會上將以熾烈的樂音表現陝北人民對嗩吶的眷戀與執著。

台灣國樂團「魂縈夢繫」音樂會將於2月19日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1120216

#台灣國樂團
#王丹紅
#劉貞伶
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