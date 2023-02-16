古典樂混爵士樂「天中殺」挑戰原創歌劇新高度

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歌劇「天中殺」由同名短篇小說改編，融合古典樂與爵士樂，挑戰原創歌劇新高度，導演鴻鴻（左6）、指揮簡文彬（左7）及作曲家李元貞（左8）等人16日出席宣告記者會。（北藝中心提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）曾獲首屆吳濁流文學獎的作家黃靈芝，在戰後仍堅持日文寫作、晚年才被日本學者重新發現。導演鴻鴻無意間發現「天中殺」小說中譯本，決定改編成劇本，以古典樂混爵士樂，挑戰原創歌劇新高度。

鴻鴻今天在歌劇「天中殺」宣告記者會上表示，這本小說寫於台灣戒嚴年代，以一種卡夫卡式的方式描述黑白勾結，官僚腐敗，這次處理手法上以日文、台語等各種語言混雜，展現了文化觀與價值觀的複合景觀，也跟當代台灣現狀有幾分相似，相信會得到共鳴。

「天中殺」故事從主角黃桑與租客許小姐的房屋租約開始發展，在租約談定之後，卻發生一連串的狀況，像是房子被改、門口又被人停了一台車，去警局求救無門等等，只好求助算命仙，所卜出的「天中殺」卦象中讓主角認命接受這一切，然而，結局卻來個大翻盤，反映了大時代下小人物的生存困境。

歌劇「天中殺」由衛武營國家藝術文化中心與台北表演藝術中心共同製作，由指揮簡文彬、編劇暨導演鴻鴻，攜手作曲家李元貞與爵士樂手謝明諺，混搭交響樂、聲樂跟爵士樂，打造一種自由的當代歌劇。

簡文彬表示，當初鴻鴻在分享「天中殺」這篇故事時，就已經感覺故事內容非常適合用歌劇呈現，「劇本本身在鴻鴻改編過程中，就已經混得很豐富；除了語文外，再加上作曲家李元貞以及其他藝術家們一同加入，加起來不到30位的表演者，近90分鐘的長度，相信可以讓觀眾一氣呵成，感受劇中特殊氛圍。」

李元貞表示，高中之前她常常改編迪士尼或音樂劇讓學校樂團可以演奏，光是「悲慘世界」就有一套譜，「這也成為今天創造『天中殺』的跨界養分。」李元貞說，她很喜歡這個劇本，「這是一個沒有英雄只有狗熊的故事，很符合當代精神。」

李元貞表示，創作過程中有唱有唸有舞，音樂上融合爵士和弦、用上華格納和聲進行方式、還有一點貝多芬，我也加上歌仔戲的『勸世歌』，希望可以完整表達。」參與的聲樂家林慈音就表示，李元貞寫的音樂非常精妙，無論是節奏或是拍點都非常難，但因為是自己熟悉的語言，「唱得很過癮。」

鴻鴻曾經執導過多部歌劇，也一直很想做原創歌劇，直到幾年前讀到黃靈芝的小說，「我覺得這小說太合適改編成歌劇，他有很多角色很多心理狀態，可以用唱的表現。歌劇以中、台、日三種語言發音，也凸顯台灣文化歷史的特殊性。」

鴻鴻表示，黃靈芝是一個長期被埋沒的作家，「我認為他的重要性等同於黃春明、王禎和，只是因為他用日文寫作，沒什麼人知道，希望這次演出讓更多人欣賞他的創作，進一步探索台灣曾被埋沒的好作品。」

歌劇「天中殺」將於3月17日到19日在衛武營國家文化藝術中心戲劇院，4月28日到30日在台北表演藝術中心大劇院演出。（編輯：李亨山）1120216