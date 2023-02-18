文化部辦國家語言生活節 鼓勵民眾自然使用母語

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）文化部與教育部、原民會及客委會共同主辦「2023世界母語日—國家語言生活節」，今明2天起在華山文創園區舉行，以各種活動和市集展現國家語言的多樣性，鼓勵民眾生活中自然使用母語。

文化部長史哲今天在開幕記者會上表示，響應聯合國2月21日「世界母語日」，今天文化部舉辦這個活動，就是希望台灣多元語言的差異性被看見、被凸顯，長此以往，台灣的文化自信就會出現。

史哲表示，小時候講母語要罰錢，看到「國家語言」就會以為是單一語言，其實台灣已經進步到國家語言已經不只是單一語言，更要為多元語言做保存與復振。

史哲表示，有人覺得多此一舉，台語前面要加上台灣兩個字，「但是當台灣兩個字放在前面叫台灣台語、台灣客語、台灣原住民語、台灣平埔族語、台灣客語，大家覺得很平等，最後如果再出現一個詞是一個不需要被保護的叫做『台灣國語』，我們會覺得更貼切。」

史哲認為，「台灣國語」其實很貼切，「因為我們只要跟真正的華語比起來，大家都知道你講的是台灣國語，我想這代表整個國家的進步，台灣的文化首重多樣性、多元性、差異性，凸顯台灣文化的豐富。」

今天記者會上透過「菜市仔（台語）」買菜的表演橋段，展現民眾在生活中自由使用母語溝通的情境，現場華語、台語、客語、原住民與手語加上台灣人熱情的身體語言自在互動，反映了台灣文化的多元，也讓現場民眾對於使用自己的語言印象深刻。

教育部政務次長林明裕表示，教育部從師資出發，鼓勵雙語教學，無論是台華雙聲、客華雙聲都可以計畫獲補助。客家委員會副主委范佐銘表示，謝謝文化部安排，讓各類語系在這裡齊聚。原住民族委員會教育文化處處長楊正斌表示很高興受邀參加，大家只要開始講族語，常常講就會更順暢。

國家語言生活節活動以「母語．鬧熱．講」為主軸，以混搭母語的跨域對談及互動體驗，規劃辦理音樂演唱、戲劇、講座、電影等文化活動。現場也有行動書車「學習啟蒙號」及廣播車「講客號」，規劃小小店長及廣播員等活動，讓母語融入兒童及民眾的日常生活。

活動邀請春麵樂隊、拍謝少年、王宏恩演唱；桃園市阿美族Kakay隊與夾腳拖劇團演出；也將播映電影「哈勇家」。2023世界母語日-國家語言生活節自即日起到2月19日舉行，地點在華山1914文化創意產業園區的華山劇場及拱廳。（編輯：陳政偉）1120218

為響應21日「世界母語日」，文化部、教育部、原住民族委員會與客家委員會共同舉辦「國家語言生活節」，18日在華山1914文化創意產業園區開幕，文化部長史哲（2排左7）等人出席，眾人共同比出手語「你好」合影。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日

由文化部、教育部、原住民族委員會與客家委員會主辦的「2023世界母語日－國家語言生活節」18日在華山1914文化創意產業園區登場，教育部政務次長林明裕（圖）出席開幕式致詞。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日