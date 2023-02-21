特茲拉夫不迷戀名琴 使用當代新琴隨時調整狀態

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）被英國「衛報」評為「詮釋近乎完美，無人匹敵」的德國小提琴家特茲拉夫將來台舉行獨奏會。特茲拉夫不迷戀名琴，反而使用當代製琴師量身打造的新琴，得以隨時調整提琴狀態。

兩廳院今天發布新聞稿表示，特茲拉夫（Christian Tetzlaff）對自己的音樂充滿主張，上個世紀80、90年代，多數小提琴家都演出經典小提琴協奏曲曲目成名，他則是因為挑戰近代作曲家荀貝格的「小提琴協奏曲」引起樂壇注意。除了精湛的技巧，他灑脫又細膩的詮釋風格亦受到國際樂壇盛讚。

除了演出曲目之外，特茲拉夫對樂器的音色也有獨特的品味，多數演奏家熱愛的義大利名琴如史特拉底瓦里（Stradivari）或瓜內里（Guarneri）穿透力強，音質甜美，並不讓他感到滿足。

在多年嘗試與追尋下，特茲拉夫選擇德國現代製琴師格萊納（Stefan-Peter Greiner）為他量身打造的小提琴。因為和製琴師密切配合，特茲拉夫可以隨時調整提琴的狀態，以達到對曲目及音色的追求。

特茲拉夫曾任柏林愛樂駐團藝術家及倫敦威格摩爾音樂廳駐院藝術家。2005年，他被美國音樂協會（Musical America）選為年度最佳器樂演奏家；2015年則以「特茲拉夫四重奏」獲得金音叉大獎。

2018年特茲拉夫以巴赫「無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲」獲得德國唱片評鑑年度最佳唱片獎，這張唱片更被資深樂評推選為「百張必聽的唱片」之一。

這次的特茲拉夫小提琴獨奏會曲目相當特別，音樂會上半場，特茲拉夫將帶來巴赫「第三號小提琴無伴奏奏鳴曲」，以及受此曲啟發而創作的伊薩伊「G小調第一號小提琴奏鳴曲」。

下半場將演奏20世紀作曲家兼小提琴家庫塔格的「來自標誌、遊戲和信息」，以及匈牙利作曲家巴爾托克的「小提琴無伴奏奏鳴曲」，整場演出以無伴奏小提琴貫穿，無論是技巧還是音樂性，對演奏家來說都是相當大的挑戰。

特茲拉夫小提琴獨奏會將於3月1日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1120221