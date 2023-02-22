4間頹屋再造驚豔 台西「海口放送」奪柏林設計銀獎

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲縣府去年執行台西鄉中山路人文景觀再造計畫「海口放送」，水牛設計團隊攜手地方將4間頹屋再造，成地方驚豔亮點，並獲得美國IDA國際設計獎榮譽獎及德國柏林設計獎城市設計類銀獎。

雲林縣政府城鄉發展處長林長造今天告訴中央社記者，「海口放送」計畫不單只是街區的硬體改善，縣府及水牛設計團隊在執行過程中，不斷透過創新思維，與村長、社區發展協會和學校合作，把設計融入在地生活，讓在地生活結合美學。

林長造表示，縣府花逾新台幣1000萬元進行4間頹屋改造、綠化口袋空間、老店博物館導覽解說系統、社區景觀節點等景觀美化，並協助地方凝聚社區意識。

他指出，現在4間頹屋改造完成，街區有咖啡店和麵包房進駐，獲得美國IDA國際設計獎榮譽獎和德國柏林設計獎城市設計類銀獎，未來將安排青年駐點，持續與社區組織構思新方向，朝永續經營發展。

城鄉發展處以其中一間頹屋為例，「台西希望教室」的小孩以回收材料再利用做創作，馬賽克拼貼的浴缸成為花圃，紅磚牆壁上掛買各式玩具，眾人透過動手改造家鄉空間，成為地方亮點。

居住在中山路上的丁姓男子表示，中山路沉寂數十年，許多屋子荒廢許久成為市容沉痾，縣府再造計畫去年上半年完成，剛好今年農曆春節期間旅外親友返鄉看到地方的改變，大家都眼睛為之一亮、驚豔不已。（編輯：陳仁華）1120222