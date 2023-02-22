金門陳大宗12鋪獲德國柏林設計獎 老街風貌躍上國際

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金門縣金城鎮後浦老街的「陳大宗12鋪」獲得德國柏林設計獎，設計人李俊凱（圖）說，這項工程體現1940年代至60年代的輝煌和價值，保留舊建築的工藝和美學，其中，彩繪瓷磚和窗戶保留當年最流行的圖案。中央社記者黃慧敏攝 112年2月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣金城鎮後浦老街的「陳大宗12鋪」獲得德國柏林設計獎，這是陳大宗12鋪二度在國際獲獎；設計人李俊凱盼深化民眾、旅客在後浦停留與消費時間，再造後浦老街風華。

國立金門大學建築系講師李俊凱今天接受中央社記者專訪表示，德國工藝全球知名，柏林設計獎（Berlin Design Awards）由國際權威設計組織DRIVENxDESIGN舉辦，共有11萬5000名成員、超過9000個品牌和2900間設計事務所；他所領軍的廣聚室內設計公司團隊執行陳大宗12鋪改造案，經過全球激烈競爭，在國際複合建築類型中獲獎。

李俊凱說，這也是陳大宗12鋪繼獲得2020-2021年度亞太華人設計作品大賽（華騰獎）建築規劃設計類金鑽獎後，金門老街風貌再現受國際青睞；不但是對他，更是對金門的肯定。

「陳大宗12鋪」位於金城鎮後浦中興路，毗鄰陳氏宗祠。1963年，陳氏將祠堂東廂房改建為店面，分為12間，每間收租，因此有「陳大宗12鋪」之名。

李俊凱說明，陳大宗12鋪、周邊建物群和陳氏祠堂，產權為金門縣陳氏宗親會所有，這區風貌維護分5期進行，陳大宗12鋪為第5期，在金門縣政府補助下，2017年啟動專案，2021年完成風貌維護。

陳大宗12鋪建築格局為連棟2樓沿街店鋪式建築，1樓為店鋪使用，2樓整層共同使用，屋頂形式為平屋頂形式。李俊凱說，陳大宗12鋪翻新工程體現1940年代至60年代的輝煌和價值，保留舊建築的工藝和美學，其中，彩繪瓷磚和窗戶保留當年最流行的圖案。

李俊凱表示，後浦街區自1961年後成為金門西半島商業核心區域，周邊街區都是當時最熱鬧的商鋪與賣店，全島軍民幾乎都到這裡採購民生物資，還有當年流行的服飾與物品，對金門民眾而言，後浦街區有著美好的回憶。

金城鎮公所人員告訴中央社記者，已在近日完成陳大宗12鋪招租案，除了已進駐的4個店家，將再有4家業者投入營運，可望活絡周邊街道發展，再造後浦老街榮景。（編輯：黃世雅）1120222