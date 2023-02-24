迎接台南建城400年 專案辦公室揭牌譜新篇章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「台南400年專案辦公室」為台南市政府迎接台南建城400年而成立，24日揭牌，目前市府各局處已投入相關活動籌備工作，盼集結公部門及民間力量，展現台南400年的格局和高度。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）迎接台南建城400年，「台南400年專案辦公室」今天在文資處揭牌，未來將整合資源、統籌規劃及串聯系列活動，在歷史里程碑譜下新篇章。

「台南400年專案辦公室」是台南市政府迎接台南建城400年而成立，目前市府各局處已投入相關活動籌備工作，集結公部門及民間力量，展現台南400年的格局和高度。

台南市長黃偉哲指出，面對即將到來的台南400年，市府已做好準備，透過公民參與途徑，讓民眾以台南400年為題沿伸應用，領域不限文化藝術，各領域產業類別都可提案，讓市民共同參與台南永續發展，展望下一個百年。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，台南400年專案辦公室今天在台南市文化資產管理處揭牌成立，相關紀念系列活動籌備工作交由專案辦公室統籌、資源整合及協助推展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南自1624年熱蘭遮城建城，歷時400年城市發展，讓台南住民和世界各族群在這片土地交流、碰撞，共同累積塑造出歷史文化古都。台南400年，將匯集城市空間、產業民生、教育運動、多元族群、文化藝術等，成就視覺與精神饗宴。

文化局表示，2024年不僅為台南400年量身訂做大展、大演系列活動，更以台灣燈會、台灣文博會及申辦中的台灣設計展等，向台灣及全球展現台南獨特且濃郁的文化底蘊，讓世界看見台灣及眾人留下的足跡。（編輯：孫承武）1120224