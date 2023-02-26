公職之餘專研繪畫 黃才郎首檔個展登國父紀念館

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曾任北美館、國美館、高美館館長的黃才郎集結多年繪畫作品，在國立國父紀念館舉行首檔個展「纏綿—黃才郎作品展」。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）曾任北美館、國美館、高美館館長的黃才郎，在藝術行政工作之餘，長期鑽研繪畫藝術，首檔個展「纏綿—黃才郎作品展」即日起於國父紀念館登場。

黃才郎早年曾向前輩藝術家郭柏川學習素描，「纏綿—黃才郎作品展」展覽作品選自1970年代至今，有素描、水彩與油畫等94件涵蓋各時期的作品，題材內容有橘子系列、黃金葛系列、公共事務系列、人體系列、自畫像系列與甘蔗園系列等。

展覽開幕式昨天舉行，黃才郎致詞表示，繪畫創作是一生事業，尤其在繁忙的公職生涯中，僅能利用每天下班有限的休息時間進行創作，每每夜深就寢後卻又起身再拾畫筆創作，十分吃力。

然而，黃才郎說，透過審視自身作品，便會想起前輩畫家李梅樹所提「會心之作」，也就獲得心境昇華，尤其透過畫筆貫徹自我思想意志，並將所發現自然秩序之美，並創新筆法在畫作上呈現，便能獲得「會心之作」的快樂。這也是能夠讓他持續創作，不再感覺疲累的原因。

文化部次長王時思表示，黃才郎於藝術行政領域打下無人能敵的「四館長」紀錄，從公共藝術的奠基，到2008年規劃MIT計畫於台北國際藝術博覽會的展出等，因長期在藝術行政、藝術教育的耕耘，讓台灣的整體藝術創作、產業、生態環境能更加活絡。此次展覽，則讓人慶幸「還好能將黃才郎館長還給藝術創作」。

國父紀念館長王蘭生表示，能夠將工作發揮到淋漓盡致，為國家社會、文化發展全心全力的付出並有所成就，在生活中又能持續發展自己的興趣，非常難能可貴，黃才郎正是佼佼者，很開心國父紀念館能為黃才郎策辦人生第一檔個人展，邀請藝術界同好前來觀賞。

「纏綿—黃才郎作品展」即日起於國立國父紀念館博愛藝廊、文化藝廊展出至3月13日。（編輯：管中維）1120226