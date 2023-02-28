中央書局週三讀書會 邀讀者感受生活文學

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市中央書局從2020年推出週三讀書會後受到歡迎，今年讀書會邀請作家劉克襄等7名講者，3月起將文學延伸到餐桌及戶外，邀讀者一起感受生活裡的文學。

中央書局今天發布新聞稿指出，上善人文基金會董事長詹宏志於2020年初為塑造求知氛圍，於重生後的百年書店「中央書局」推出每週一次的週三讀書會，開啟中央書局老讀者們在週三夜晚，齊聚一堂聊書讀書的習慣。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中央書局除現場參與外，也開啟讀書會直播，讓全台讀者都能同步聆聽領讀人的精彩導讀，2022年結束第3屆最後一場讀書會後，口罩解封、人們逐漸恢復面對面的生活模式，也讓中央書局更進一步規劃文學線下體驗。

中央書局表示，第4屆的週三讀書會，推出4+1的報名模式，提供4場講座及1場文學體驗活動，邀請7名講者，將文學延伸至餐桌或戶外，規劃石岡社造導覽、走讀梧棲漁港、香港菜家宴、地方步道行程、市場巡禮、讀劇餐會、旅行主題餐會，讓讀者一同感受生活裡的文學。

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第4屆週三讀書會將從3月1日起至11月1日，每週三晚上7時到8時30分在中央書局現場開講，並同步於網路上直播，講者陣容包括鍾永豐、廖鴻基、張潔平、劉克襄、韓良憶、劉梓潔、詹宏志等知名作家。

中央書局指出，讀書會規劃24小時或100小時觀看方案，讀者可同步直播觀看，也可在期限內重複回放，提供讀者更多元的選擇。購買指定方案，更可獲得中央書局獨家「作家料理」餐點，跟著黃金領讀者陣容，一同閱讀文學、品味文學。（編輯：郭諭儒）1120228